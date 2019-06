Víkendář: Několik poučení z evropských voleb

Evropská unie si po krizi roku 2009 prošla několika krizemi, ale Politico tvrdí, že její existence zůstává neohrožena. Podpora integrace je totiž „na historických maximech a přínosy členství jsou zřejmé i kritikům z řad populistů“. Nacionalisté a euroskeptici sice volají po „blíže nespecifikované reformě“, dezintegraci si ale nepřejí ani oni. To podle Politica ukázaly evropské volby z minulého týdne, které nabízejí i další poučení.



Předchozí týdny ukázaly, jak ošemetná je snaha zalíbit se populistům. Zřejmé je to z kolapsu vlády v Rakousku a z rezignace britské premiérky Theresy Mayové. Politika „nechceme žádného nepřítele na pravici“ je atraktivní pro řadu konzervativních stran. Ty se tak posouvají směrem k extrémismu, ale v evropských volbách jim podle Politica tato strategie mnoho bodů nepřinesla.





Politico se také domnívá, že „evropská politika vnímá země na východě jako baštu populismu, korupce a zaostalosti“. V mnoha ohledech to prý má reálný základ. Například Maďarsko „už podle konvenčních měřítek není liberální demokracií, ale hybridním režimem, který připomíná Turecko či Rusko“. Přesto zmíněný pohled na východní země zakrývá to, že staré členské státy čelí podobným výzvám jako ty nové. A v nich se zase objevují známky vzniku nových politických sil, které jsou umírněné a proevropské. Politico považuje za dobrý příklad Slovensko.I v evropských volbách podle Politica stále převládají domácí témata. Takže Emmanuel Macron se mohl snažit o nastolení celoevropských témat, ale jeho kampaň nakonec stejně byla o problémech doma ve Francii. Ve Velké Británii se nakonec hovořilo zase jen o brexitu . A v Polsku „byla většina energie věnována na problematiku LGBTQI a sexuální zneužívání v církvi“. Takže se ukazuje, že místní politika je stále rozhodující a neexistují řešení, která by byla univerzální pro každou zemi.Velká Británie posílá do Evropského parlamentu skupinu politiků, které nelze brát moc vážně. A samotná britská politika zůstává v chaosu bez jakékoliv realistické strategie brexitu . Snahy o neustálý odklad odchodu z EU nebudou fungovat věčně a jen oddalují den, kdy se jasně ukáže, jaké jsou výhody a nevýhody brexitu . Podle Politica by britská vláda měla buď jasně říci, že se brexit ruší, nebo by Velká Británie měla opustit blok při první příležitosti bez ohledu na to, zda bylo dosaženo dohody s Unií či nikoliv.Zdroj: Politico