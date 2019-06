Recese a trhy: Hodí centrální banky ručník do ringu?

Zapomeňte na obchodní války, Trumpovy twitterové výlevy, situaci na Blízkém východě a další geopolitická rizika. Hlavním tržním příběhem současnosti je blížící se recese, varuje letitý věštec dalšího velkého kolapsu na finančních trzích Graham Summers, hlavní stratég Phoenix Capital Research. Jeho zájem prodat jakousi zaručenou strategii, s níž lze vydělat na příštích propadech cen, ponechme stranou a podívejme se, jak argumentuje.

Recese je běžnou součástí hospodářského cyklu, chtělo by se hned v úvodu namítnout. Ano, je to tak, ovšem centrální banky po finanční krizi dělaly vše pro to, aby další recese zkrátka nepřišla. Jako kdyby uvěřily, že dokáží ekonomický cyklus přerušit a ukotvit ekonomiku v růstové polovině pomyslného rozepnutého hospodářského opasku.

Ti, kdo podobnému pocitu propadli společně s centrálními bankéři, nejspíše věřili, že dokud budou měnové autority kontrolovat dluhopisový trh (skrze úrokové sazby a nákupy aktiv samotných), reálná ekonomika se udrží na růstové vlně. Rizikem byl možná někdy příliš pomalý růst, recese ale hrozit neměla. (Kdyby to někomu nebylo jasné, stačí se podívat do Číny, kde vláda společně s centrální bankou drží hospodářské statistiky na politicky přijatelných úrovních.)

Centrální banky byly o své schopnosti řídit ekonomický cyklus natolik přesvědčeny, že dvě z nejdůležitějších – Evropská centrální banka a Bank of Japan – se ani nepřiblížily k normalizaci svých politik a konci intervencí na trzích. ECB sice ukončila kvantitativní uvolňování, letos ale startuje nové kolo úvěrové podpory pro banky, o sazbách nemluvě. Bank of Japan dokonce ani nepřestala odkupovat aktiva přímo na trhu.

Fed a některé centrální banky v méně významných ekonomikách v posledních letech nastoupily cestu k standardnější měnové politice, v USA se ale již na trase ke zpřísňování měnových podmínek (celkem prudce) zabrzdilo. Centrální bankéři (nejen) v USA zkrátka lehce panikaří, protože se globální ekonomika nechová tak, jak si představovali. Dluhopisy za více než 12 bilionů USA nyní nabízejí záporné výnosy a ceny komodit spjatých s ekonomickým cyklem, jako jsou měď nebo dřevo, po oživení z let 2016-2018 začaly prudce klesat.







Podle Grahama Summerse jde o jasné znamení toho, že centrálním bankám došla munice a globální ekonomika začíná vadnout. Lze samozřejmě spekulovat, a to i reálně na trhu, jak se budou vyvíjet politicky a ekonomicky významné otázky v čele s obchodními válkami, některé stratégovy argumenty ovšem mohou rezonovat i v méně medvědích hlavách, než jakou nejspíše disponuje on. A vývoj na akciovém trhu to jen potvrzuje.

