Souhrn 31.5. - trhy se obávají obchodní války na všech možných frontách, euro silnější, ropa se propadá, BCPP kupodivu odolává

Pražská burza zakončila 22. týden při výrazně nadprůměrné likviditě v blízkosti nulové změny oproti včerejšímu závěru.



Evropské trhy dnes míří silně k jihu v reakci na uvalení nových amerických cel na mexické dovozy s pohrůžkou jejich dalšího zvyšování, pokud Mexiko nezačne aktivně řešit problém nelegální migrace ze svého území do USA. Negativně působí také zprávy z Číny, která údajně připravuje odvetná opatření a vlastní "black list" škodících zahraničních firem. Také se spekuluje o přípravách možného zásahu do citlivé oblasti vzácných zemin a kovů.

Celkově se trhy obávají, že Trump bude postupovat podobně razantně a nepředvídatelně i v dalších obchodních přích (auta, EU, Japonsko), což bude dále prohlubovat celou krizi.

Výnos amerických "desítek" poklesl na 2,15% a prohloubil tak inversní průběh výnosové křivky v této kategorii. Klesající výnos je reakcí na zvyšující se zájem o tyto papíry fungující jakožto zajištění při špatných časech.

Negativně působí také zhoršení předstihových ukazatelů průmyslové produkce v Číně.

Širší index Stoxx 600 je nejníže za poslední 3 měsíce.







US trhy v úvodu dne odepisují zhruba 1% díky výše uvedeným důvodům.





Euro dnes posiluje vůči dolaru i libře. Koruna k euru nejistá, ve druhé polovině dne s lehce posilující tendencí.







Ropa se již druhý den silně propadá. WTI testuje úrovně pod 55 USD, Brent pak kolem 65 USD za barel.







BCPP se okolnímu propadu vzpouzí a drží se kolem včerejšího závěru. Přesné vysvětlení pro takový vývoj se hledá jen velmi obtížně. Nabízí se stále celkem stabilní ekonomika a relativně příznivé dividendové výnosy, které lákají investory při hledání relativně bezpečných přístavů pro jejich prostředky.