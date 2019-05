Špatné časy pro americké obiloviny

Kukuřičné futures na chicagské burze rostou stále výš díky tomu, že se trh snaží přizpůsobit případnému dramatickému kolapsu vyhlídek na letošní rozsah výsadby a sklizně ve Spojených státech. Rozsáhlé záplavy v americkém kukuřičném pásu ohrožují značnou část letošní úrody.



Aktuální výkyvy počasí na americkém středozápadě zatím nejen zpozdily výsev kukuřice a sojových bobů. Panuje však i obava, že mohou také negativně ovlivnit kvalitu už vyseté pšenice.



Kukuřice atakuje maxima

Cena kukuřice po zveřejnění týdenní zprávy o postupu výsadby dosáhla nového tříletého maxima. Tato zpráva je nyní zřejmě nejsledovanějším údajem amerického ministerstva zemědělství. Poslední zpráva upozorňuje na rekordně pomalé tempo výsadby, která stále pokračuje a vyseto je pouze 58 % plánu ve srovnání s 90 % ve stejném období minulého roku. Američtí farmáři v kukuřičném pásu se nemohou dostat na svá zaplavená pole a čas vhodný pro výsadbu kukuřice se rapidně krátí. To částečně vysvětluje dnešní pokračující posilování, díky kterému kontrakty na novou prosincovou úrodu dosáhly za uplynulé dva týdny 25 %.

Pomohou sójové boby?

Farmáři se mohou rozhodnout vysadit sojové boby, které se mohou sázet později než kukuřice. Zaplavená pole však znamenají, že osazeno je zatím jen zhruba 30 % plochy, což je výrazně pod pětiletým průměrem kolem +70 %. Podle agentury Reuters zbývá stále ještě vysadit kukuřici a sojové boby o celkové rozloze 99 milionů akrů, což představuje rozlohu Německa.

Prosincové kontrakty na kukuřici jsme zažili už v letech 2014 a 2015, kdy cena dosáhla 4,5 USD za bušl, avšak to bylo v období pěstování a nikoli setí. Oba tyto vlivy se nakonec vyčerpaly a před sklizní došlo k významné korekci. Nemůžeme vyloučit, že tentokrát dojde k podobnému výsledku, avšak spojení horších současných fundamentálních vyhlídek a už zmíněného boje o přesun z krátkých na dlouhé pozice může vytlačit cenu kukuřice v krátkém období ještě více.

Ačkoliv je tento vývoj špatnou zprávou pro americké farmáře, kteří nemají úrodu, kterou by při současných vysokých cenách mohli prodávat, v Jižní Americe je to jiné. V reakci na současný nárůst cen sdělil šéf kabinetu argentinského ministerstva zemědělství v úterý agentuře Reuters, že úroda kukuřice v Argentině v sezóně 2019/20 by mohla překonat rekordních 56 milionů tun v současné sezóně 2018/19



O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bank