Achillovy paty německé ekonomiky

Německá ekonomika podle posledních čísel po slušném prvním kvartále opět šlape na brzdový pedál. Slabé Ifo i PMI podle našeho nowcastu ukazují na mírný pokles HDP v druhém kvartále. Za celý rok by pak pravděpodobně růst jen těžko překonal 0,6-0,7 %. K odhadům je třeba přistupovat opatrně, protože zatím nemáme k dispozici žádná tvrdá data z průmyslu nebo z maloobchodu. I tak je ale jasné, že globální geopolitické napětí a rozšiřování fronty v obchodní válce z velkých hráčů postihuje nejvíce Německo. Právě Němci mají mezi velkými ekonomikami nejtěsnější vazbu průmyslu na globální obchod. A není tedy divu, že se právě zde výhledy přepisují nejčastěji směrem dolů a výnos německého bundu se pohybuje čím dál hlouběji pod nulou. Vnější rizika a nejistoty ovšem nejsou jediným problémem, který německou ekonomiku může časem brzdit. V následujících pěti letech by se měl poměrně výrazně zhoršit demografický vývoj. Podle posledních projekcí OSN se mají přirozené přírůstky práceschopné populace (15-64 let) v Německu změnit v přirozené úbytky. To nemusí na rozdíl od současného globálního napětí ovlivnit růst hospodářství bezprostředně. Pokud ovšem nezrychlí produktivita a investice , postupně to povede k poklesu přirozené schopnosti Německa generovat hospodářský růst. Pak i při relativně příznivém globálním počasí může mít německá ekonomika problém růst rychleji než o procento ročně...