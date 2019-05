CNBC: Trumpova cla vůči Mexiku ohrožují podpis USMCA

Osud obchodní Dohody USA-Mexiko-Kanada (USMCA), která má nahradit Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), je po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit clo na veškerý mexický dovoz nejistý. Shodli se na tom odborníci oslovení zpravodajským serverem CNBC. Proces ratifikace přitom právě odstartoval.



Trump v noci na dnešek oznámil, že od 10. června veškerý dovoz z Mexika bude zatížen pětiprocentním clem. Chce tak přimět Mexiko, aby zastavilo příliv migrantů do Spojených států. Pokud se migrační krizi nepodaří ani tak zmírnit, hodlá clo zvyšovat a 1. října by mělo stoupnout na 25 procent.



Renomovaný bývalý diplomat a současný místopředseda konzultační společnosti McLarty Associates John Negroponte CNBC řekl, že Trumpovo oznámení bylo špatně načasováno vzhledem k začátku procesu ratifikace USMCA. Upozornil, že Mexiko je velkým vývozním trhem pro USA, takže oznámení do jisté míry ohrožuje i americké vývozce.





Mexiko je třetím největším obchodním partnerem USA v obchodě se zbožím. USA vyvezly loni do Mexika podle údajů úřadu amerického obchodního zmocněnce zboží za 265 miliard USD (6,1 bilionu Kč ).Personální šéf Bílého domu Mick Mulvaney novinářům řekl, že cla neovlivní schválení USMCA. Trvá na tom, že cla jsou "součástí imigračního problému" a nesouvisí s obchodem.Negroponte však není jediný, kdo čeká problémy při ratifikaci USMCA. Někteří tvrdí, že před současnou hrozbou by schválení dohody v mexickém parlamentu mělo hladký průběh, nyní však bude pro zákonodárce politicky obtížné ratifikaci dohody schválit.Ředitel poradenské společnosti Albright Stonebridge Juan Carlos Hartasánchez považuje za nepravděpodobné, že by USMCA byla ratifikována letos. "Mnoho kongresmanů a senátorů v Mexiku se bude ptát sebe samých, zda mají ratifikovat dohodu, když mají zbraň u hlavy. Situace se tak stává velmi složitou," řekl CNBC.Nebudou to však zřejmě jen mexičtí zákonodárci, kteří přehodnotí svůj postoj k obchodní dohodě, poznamenal poradce centra pro strategická a mezinárodní studia CSIS William Reinsch. Odhaduje, že prezidentova hrozba nejspíš zmaří USMCA. Předpovídá, že Mexiko bude pravděpodobně nuceno sáhnout k odvetným opatřením a americká Sněmovna reprezentantů bude reagovat velmi negativně.