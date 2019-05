12.h - Trump to zazdil i z mexické strany, akcie a ropa padají, euro silnější, BCPP se odmítá podvolit

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne silně oslabují v reakci na uvalení nových amerických cel na mexické dovozy s pohrůžkou jejich dalšího zvyšování, pokud Mexiko nezačne aktivně řešit problém nelegální migrace ze svého území do USA.Negativně působí také zhoršení předstihových ukazatelů průmyslové produkce v Číně.Širší index Stoxx 600 se ocitá na svém 3měsíčním minimu.Futures na americké indexy signalizují start cca 1% v minusech. Euro dopoledne posiluje vůči dolaru i libře v reakci na nové kroky US prezidenta vůči Mexiku. Koruna euru nejistá s mírnou tendencí k posilování. Ropa se dnes dopoledne silně propadá kvůli výše popsaným událostem a také kvůli včerejší statistice z USA ukazující další poměrně silný růst tamní produkce a silnější propad tamních dovozů. BCPP dopoledne celkem obstojně vzdoruje "blbé" zahraniční náladě. ČEZ pokračuje v lehkém růstu ve vidině dividendového opojení, daří se také Monetě a O2 . Posledně jmenované akcie jsou dnes naposledy s nárokem na dividendu. Obecně by se dalo říci, že domácí dividendové tituly odmítají prozatím silnější zahraniční korekci.