Hedgeové fondy: Co se změnilo za posledních 10 let

Hedgeové fondy dříve platily za okrajovou záležitost vhodnou pro zkušené investory. Toto vnímání je ale již do velké míry minulostí, hedgeové fondy jsou považovány za celkem běžnou investici. To ale není jediná změna, ke které v posledních letech došlo.

Ještě na začátku 21. století byly hedgeové fondy doménou vyvolených, zámožných jednotlivců a bohatých rodinných klanů. Zhruba pětina všech prostředků ve fondech pocházela od institucionálních investorů, jako jsou penzijní či nadační fondy nebo fondy fondů.

Za posledních deset let se objem prostředků v hedgeových fondech zvýšil z asi 1,6 bilionu dolarů na 3,2 bilionu dolarů. Fondy se sice více otevřely drobným investorům, institucionálním investorům ale i tak patří asi dvě třetiny všech prostředků v nich uložených.

Zásadně se ovšem v posledních letech změnilo to, proč investoři hedgeové fondy vyhledávají. Zatímco dříve se hnali za nadprůměrnými výnosy, dnes je pro ně tento typ investice spíše alternativou snižující rizikovost celého portfolia díky nízké korelaci s tradičními investičními aktivy, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo měny. Tomu nakonec odpovídá i často kritizovaná výkonnost hedgeových fondů.

Zatímco index hedgeových fondů sestavovaný BarclayHedge přidával v posledních deseti letech ročně ani ne šest procent, index S&P 500 rostl po započítání dividend v průměru o 13,12 %. Horší výkonnost než S&P 500 vykazují hedgeové fondy i v horizontu posledních pěti a tří let. A podle expertů minimálně v tomto ohledu k zásadní změně jen tak nedojde.

"Řada hedgeových fondů by mohla podávat lepší výkony, ale nechtějí se pouštět do (většího) rizika, protože tuší, že investoři by tento jejich krok nemuseli přijmout. I proto je z našeho pohledu na trhu jen málo hedgeových fondů, kterým má smysl v portfoliu věnovat více prostoru," říká výkonný ředitel investiční společnosti Cambridge Associates Jon Hansen.

