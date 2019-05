Rozbřesk: Achillovy paty německé ekonomiky, ČSÚ odkryl strukturu tuzemského HDP

Německá ekonomika podle posledních čísel po slušném prvním kvartále opět šlape na brzdový pedál. Slabé Ifo i PMI podle našeho nowcastu ukazují na mírný pokles HDP v druhém kvartále. Za celý rok by pak pravděpodobně růst jen těžko překonal 0,6-0,7 %. K odhadům je třeba přistupovat opatrně, protože zatím nemáme k dispozici žádná tvrdá data z průmyslu nebo z maloobchodu. I tak je ale jasné, že globální geopolitické napětí a rozšiřování fronty v obchodní válce z velkých hráčů postihuje nejvíce Německo. Právě Němci mají mezi velkými ekonomikami nejtěsnější vazbu průmyslu na globální obchod. A není tedy divu, že se právě zde výhledy přepisují nejčastěji směrem dolů a výnos německého bundu se pohybuje čím dál hlouběji pod nulou.



Vnější rizika a nejistoty ovšem nejsou jediným problémem, který německou ekonomiku může časem brzdit. V následujících pěti letech by se měl poměrně výrazně zhoršit demografický vývoj. Podle posledních projekcí OSN se mají přirozené přírůstky práceschopné populace (15-64 let) v Německu změnit v přirozené úbytky. To nemusí na rozdíl od současného globálního napětí ovlivnit růst hospodářství bezprostředně. Pokud ovšem nezrychlí produktivita a investice, postupně to povede k poklesu přirozené schopnosti Německa generovat hospodářský růst. Pak i při relativně příznivém globálním počasí může mít německá ekonomika problém růst rychleji než o procento ročně...



Česká koruna ve světle lepší nálady na globálních akciových trzích kosmeticky posílila. K posunu pod 25,80 EUR/CZK by ovšem pravděpodobně potřebovala výraznější pozitivní impuls, který pravděpodobně nedostane. Dnešní HDP je zajímavé především z pohledu struktury růstu, ale pro CZK by již neměla být velkým překvapením. Na celkovém čísle revize přinesla vzestup o desetinku procenta jak u mezikvartálního tak meziročního údaje (0,6 % mezikvartálně a 2,6 % meziročně).Navzdory pokračujícímu pádu výnosů amerických dluhopisů dolar mírně zpevňuje, neb se mu zjevně daří v situaci, kdy téma obchodních válek dále nabírá na síle. Nehledě na zesilující obchodní spory s Čínou totiž americký prezident Trump pohrozil Mexiku, že uvalí na zemi 25% clo, pokud nevyřeší situaci s nelegálními migranty.Vedle politiky by trh mohly dnes zajímat i makroekonomické údaje, neboť dopoledne budou v Německu a Itálii zveřejněna inflační data za květen a odpoledne v USA spotřebitelské výdaje za duben. Výše uvedená čísla jsou pro eurodolar spíše rizikem vzhledem k tomu, že inflace po velikonočním zrychlení zřejmě v eurozóně zpomalí a data z USA by díky solidnímu trhu práce neměla být špatná.Změny hlavních akciových indexů v USA včera oscilovaly kolem nuly bez výraznějších zpráv při poměrně nízké volatilitě. V závěru obchodování akcie mírně posílily, ale nejistota a nerozhodnost investorů byla značná. Stále platí, že dokud se nevyjasní situace kolem obchodní války Spojených států s Čínou, k čemuž zřejmě nedojde dříve než ve druhé polovině června, bude trh řízen spíše psychologií než fundamentem. Na jedné straně mají investoři obavy, že trh bude dále klesat, na straně druhé se bojí toho, že pokud by se začali z akcií stahovat, může dojít k obratu směrem vzhůru a oni se nestihnou vrátit do svých pozic.Včera publikovaná makroekonomická data ze Spojených států vyvolala jako celek mírně pozitivní dojem, trhy však citelně neovlivnila. HDP za první čtvrtletí 2019 byl revidován mírně dolů, navzdory tomu však dokázal těsně překonat odhady analytiků. Statistika počtu žadatelů o dávky v nezaměstnanosti vyzněla neutrálně. Pražská burza se při včerejším obchodování dokázala udržet v zelených číslech, roli hlavního tahouna sehrála energetická společnost ČEZ Nepříliš intenzivní čtvrteční obchodování futures na zlato uzavřelo s nezanedbatelným nárůstem ceny žlutého kovu. Vlažné obchodování na akciových trzích, odehrávající se ve stínu přetrvávajících obav z možných negativních důsledků obchodních sporů USA s Čínou a zpomalujícího se globálního ekonomického růstu, pomohlo vytáhnout budoucí cenu zlata na zhruba čtrnáctidenní maximum. Zlato pro srpnové dodání zdražilo o $6.90, tj. 0.54 %, na $1293.20 za unci, což znamená pro nejaktivněji obchodovaný, tříměsíční kontrakt nejvyšší uzavírací cenu od 15. května tohoto roku. Mírné zvýšení ceny registrujeme též při týdenním, resp. měsíčním pohledu zpět.Ke čtvrtečnímu cenovému nárůstu zlata přispěl podle analytiků m.j. předchozí komentář Thomase Kaplana pro agenturu Bloomberg. Vlivný miliardář a zakladatel Electrum Group v rozhovoru vyslovil názor, že cena unce zlata se v závislosti na makroekonomické situaci může vyšplhat až na 5000 dolarů , ne-li výše.