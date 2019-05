Tweety Donalda Trumpa opět brázdí trhy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes se obchodují akcie O2 Czech Republic naposledy s nárokem na dividendu.

Rozhodnutí ČEZ o prodeji uhelné elektrárny v Počeradech padne na podzim.

Evropské akcie zahájí dnešní obchodování hlubokým propadem.

Spojené státy zveřejní důležitá inflační data v podobě deflátorů PCE. Kromě toho budou k dispozici i statistiky o příjmech a výdajích amerických domácností a finální spotřebitelská důvěra. V Evropě byly již ráno zveřejněny německé maloobchodní tržby, které meziměsíčně klesly. V průběhu dne se pak dočkáme i tamních spotřebitelských cen.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie Royal Dutch Shell na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové trhy včera nepatrně zkorigovaly svoje předchozí ztráty. Průmyslový Dow Jones a S&P 500 přidaly 0,2 %, technologický Nasdaq si polepšil o 0,3 %. Nákupní náladě pomohly zveřejněné statistiky o vývoji amerického HDP za první čtvrtletí roku. Ač se čekala korekce předchozích dat směrem dolů, nakonec nebyla tak výrazná, což mohlo částečně uklidnit obavy investorů o stav americké ekonomiky.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu nemělo jednoznačný trend. Poměrně hluboké ztráty počítají v Japonsku, kde index Nikkei 225 přišel o 1,6 %, v červeném se nacházejí i akcie obchodované v Hongkongu, Šanghaji nebo Singapuru. Naopak indické nebo indonéské rostou o 0,7 %, respektive 0,9 %.

Velmi rychle proletěl trhy tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že od 10. června uvalí na všechno dovážené zboží z Mexika 5% clo, a to do té doby, dokud země nezastaví nelegální migraci do Spojených států. Zároveň dodal, že cla mohou k začátku října postupně vzrůst až k 25 %, pokud řešení této situace zůstane bez odezvy. Futures na americký index S&P 500 v reakci na toto oznámení spadly o téměr jedno procento. A právě tyto zprávy také stály za propadem japonského indexu, kde nejvíce trpěly automobilky vyrábějící auta právě v Mexiku.

ČEZ

Šéf Daniel Beneš uvedl, že ČEZ by raději prodal svoji uhelnou elektrárnu v Počeradech se zrušením smlouvy na dodávku uhlí, než by si ji ponechal. Konečné rozhodnutí by mělo padnout letos na podzim.

V současné době je elektrárna efektivně prodaná k roku 2024 společnosti Vršanská uhelná za dvě miliardy korun. Nicméně ČEZ má do konce letošního roku opci, která ji umožňuje tento prodej zastavit. Právě cena transakce je hlavním důvodem časté kritiky, když v minulosti ji ČEZ odmítl prodat za mnohem vyšší násobky.