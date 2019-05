Skrytý klenot u Jadranu: Albánie je krásná a levná. Tipy na výlet

Když se řekne dovolená u Jadranu, drtivá většina lidí si vzpomene na Chorvatsko nebo východní pobřeží Itálie. Možná i na Černou Horu. Ale to není všechno. Krásnými plážemi a památkami se může pochlubit i opomíjená Albánie, která je černým koněm letošní letní sezóny.

Země přitom nevábí jen krásnými letovisky, nedotčenou přírodou a spoustou možností k výletům, ale i cenami. Albánie je totiž zatím na rozdíl od již zmíněných států u Jadranu masovým turismem zatím v podstatě nezasažená.

A ceny jsou tu tak příznivé jak v restauracích, tak obchodech. Především na venkově přitom mohou být i o dost nižší než v ČR. Výhodou je i krátký let – z Prahy to do albánské metropole Tirany trvá přibližně dvě hodiny.

Drač

Albánii jako novinku letos zavedla například cestovní kancelář Alexandria, která tu otevírá v přímořském letovisku Drač (Durrës) i vlastní hotel. Drač je druhým největším městem Albánie a v minulosti byla i hlavním městem země.

Drač nabízí ideální podmínky pro koupání – písečné pláže a pozvolně se svažující mořské dno, takže je pobyt vhodný i pro rodiny s dětmi. Většina pláží je veřejných, hotely si ovšem jejich části pronajímají, aby měli hosté co největší komfort.

A pokud se vám opalování na pláži začne z nějakého důvodu zajídat, nemusíte smutnit – v okolí je totiž spousta míst vhodných k výletům.

Samotná Drač se může pochlubit například antickým amfiteátrem, velkým trhem, kde se dá pořídit oblečení, jídlo i suvenýry (vše za příznivé ceny) nebo výrobnou brandy, kde si můžete dopřát i degustaci. Poblíž je i město Kruje, rodiště zdejšího národního hrdiny, který bojoval s Osmany.

Tirana

Za návštěvu stojí i hlavní město Tirana, které leží od Drače necelých 40 kilometrů a kde stojí třeba socha albánského národního hrdiny Gjergje Skanderbega, starobylá mešita, velkoryse pojatá hlavní třída, budovy ministerstev navržené italskými architekty ve 20. letech minulého století, pravoslavný kostel či atypická čtvrť „Blloku“ s rezidencí bývalého diktátora Envera Hodžy.

Berat

Třetí městskou destinací je historický Berat, který je přes dva tisíce let starým sídlem a díky zachovalé středověké architektuře je i na seznamu UNESCO. Milovníci historie si tak mohou užít prohlídku města, požitkáři zase ochutnávku místních vín a jídel.