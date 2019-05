Destrukce po tornádech, USA trápí ničivé bouře už dva týdny

Obyvatelé Spojených států odklízejí rozsáhlé škody, které v zemi napáchala série tornád. Silné bouře trápí Američany už dva týdny. Zasaženo bylo nejméně osm států, mezi nimi Indiana, Colarado, Ohio, nebo Texas. Živel si vyžádal nejméně jednu oběť. Přes 130 lidí bylo zraněno. Trychtýř hustých temných mraků a vydatné deště. Tak to vypadalo napříč Spojenými státy krátce před úderem série ničivých tornád. Živel se silou větru o rychlosti až 270 kilometrů v hodině bral vše, co mu stálo v cestě, ničil budovy, lámal stromy, bral i lidské životy. Ohio zažilo devět tornád, Indiana čtrnáct, Colorado jedenáct. A tím počty ani zdaleka nekončí. Nejhorší počasí za posledních 40 let na vlastní kůži zažili obyvatelé celkem osmi států. Naposledy se ničivé vichry přehnaly přes Texas. Rozmačkané plechy aut, polámané stromy a obydlí, ze kterých zbyly jen třísky, jsou toho důkazem.

V bezprostředním ohrožení se po celých Spojených státech ocitlo bezmála 34 milionů lidí. "Daytona byla zasažena sérií ničivých tornád. Zatím nemáme přesnou představu o rozsahu škod, které způsobila. Naše jednotky jsou stále v terénu a snaží se dostat do zasažených oblastí," uvedla starostka města Daytona Nan Whaleyová.

Jen v Daytoně v Ohiu bylo zraněno okolo čtyřiceti lidí. Jeden člověk zemřel. Ti, co větrnou smršť přežili, mluví o štěstí. "Je to strašné. Jsem otřesená. Nevím, ale myslím, že to mohlo být ještě horší," sdělila obyvatelka Roxbury Township Joyce Rauhová.