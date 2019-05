Cena kávy na minimu tlačí její producenty do kouta

Ještě na počátku roku 2019 přetrvávaly obavy z dopadu sucha na úrodu kávy, na konci ledna se situace zlepšila díky umoudření počasí v Brazílii. Cena kávy tak nadále klesala a na začátku května se nacházela na nejnižší hodnotě od období poslední finanční krize. Velký počet producentů tak bylo nuceno kávu prodávat na hranici výrobních nákladů.

Cena kávy arabica dosáhla nového minima, kdy se dostala pod hranici 90 dolarových centů za libru, což byla hodnota ještě nižší, než byla během poslední krize v roce 2008, to se její cena držela nad hranicí 1 USD za libru. V posledních dnech však cena mírně posílila a dostala se na 96 dolarových centů za libru.

Cena robusty klesla na začátku května na hodnotu kolem 1270 USD za tunu, ale následně se odrazila ode dna a v současné době se prodává kolem částky 1372 USD za tunu. Pro srovnání – ještě počátkem ledna 2019 se přitom obchodovalo kolem 2160 USD za tunu.

Za nízkou cenou stojí více faktorů. I když je poptávka více méně stabilní, rozhodující je nabídka, která díky dobrému počasí roste, a tím pádem převyšuje poptávku, a vytváří přebytek komodity, v důsledku čehož se zvyšují světové zásoby.

Na cenu tlačí rostoucí kurz amerického dolaru vůči brazilskému realu. Ještě na počátku ledna se měnový pár USD/BRL pohyboval na hodnotě 3,6804, v současnosti je to už 3,9747, což znamená posílení dolaru o 8 procent.

Světová produkce kávy by podle údajů amerického ministerstva zemědělství, které monitoruje světový vývoj úrody, měla v sezóně 2018/2019 dosáhnout o 11, 4 miliónů žoků (1 žok – 60 kg) více, než tomu bylo v přechozí sezóně, která dosáhla rekordních čísel. Celková produkce by měla podle odhadů činit 171,2 miliónů žoků, přičemž v Brazílii, která je největším producentem, by se mohlo sklidit okolo 58 miliónů žoků.

Svůj výhled na přebytek komodity v sezóně 2018/2019 až o 20 procent zvýšila i Mezinárodní organizace kávy.

Předpovídat cenu zemědělských komodit včetně kávy z dlouhodobého hlediska je však téměř nemožné, neboť je vysoce závislá na počasí. V případě, že by cena i nadále klesala, mohla by se dostat až pod hranici výrobních nákladů, což by pravděpodobně vedlo k tomu, že by se množství producentů a pražíren dostalo do insolvence, případně by byli nuceni provoz úplně ukončit.

Menší počet zpracovatelů, kteří budou schopni produkovat méně kávy, by tak vedlo k omezení nabídky a k následnému růstu ceny komodit.

Obrat klesajícího trendu však může způsobit i výraznější oslabení dolaru nebo posilnění brazilského realu, či zhoršení počasí a oslabení předpokládané úrody, neboť cena je do značné míry závislá zejména na výnosnosti kávovníků. Nízké ceny kávy tak mohou být brzy minulostí a v nejbližším období bychom mohli očekávat spíše nárust ceny, která během posledních osmi let v případě obou obchodovaných druhů komodity klesala. Jak jsme mohli pozorovat v posledních dnech, je pravděpodobné, že už dosáhla svého dna, od kterého se odrazila, a v současnosti opět posiluje.