Růst ekonomiky USA v 1. čtvrtletí zrychlil na 3,1 procenta

Růst ekonomiky Spojených států v prvním čtvrtletí podle předběžných údajů zrychlil a v přepočtu na celý rok činil 3,1 procenta. Uvedlo to dnes americké ministerstvo obchodu, které v rychlém odhadu před měsícem uvádělo růst o 3,2 procenta. Objevují se ale náznaky, že dočasné pozitivní dopady vyššího vývozu a kumulace zásob už polevují a že zpomaluje výroba v továrnách.



Zpřesněný údaj je v souladu s odhady analytiků v anketě agentury Reuters. Ve čtvrtém čtvrtletí největší ekonomika světa rostla tempem 2,2 procenta.





Bez zahrnutí obchodu, zásob a vládních výdajů ekonomika v prvním čtvrtletí rostla tempem 1,3 procenta, jak uváděl i rychlý odhad. To bylo nejpomalejší tempo od druhého čtvrtletí 2013.Růst spotřebitelských výdajů, které se na ekonomické aktivitě v USA podílejí asi dvěma třetinami, po zpřesnění činil 1,3 procenta. Předběžná zpráva uváděla 1,2 procenta.Pokud růst vydrží alespoň do léta, vykáže ekonomika USA v červenci deset let nepřetržitého růstu. To by bylo nejdelší takové období v historii.