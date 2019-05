Okénko trhu: V této nejisté situaci dávají investoři přednost bezpečnějším přístavům

I přesto, že prezident D. Trump odložil rozhodnutí o uvalení cel na dovážená evropská auta a vytvořil časový prostor na obchodní dohodu, poslední vývoj vytváří řadu dalších překážek a k jejímu uzavření ani nemusí dojít. Rizika uvalení tarifů na evropská auta dovážená do USA se tak zvyšují. Americká strana je aktuálně zaměstnána projednáváním obchodní dohody s Čínou a potřebuje rovněž dotáhnout dohody s Japonskem, kam USA vyvážejí zejména potraviny. Komisařka pro obchod C. Malmstromová se dokonce vyjádřila, že USA nejsou schopny začít s EU vůbec jednat. Evropská osmadvacítka zároveň čelí řadě vlastních problémů. Evropské volby přinesly další polarizaci politických sil a ustavení nové evropské administrativy zabere určitý čas. Odchod Británie z EU není dořešen a svou roli hrají i ruské bezpečnostní hrozby. Pozici EU oslabují i rozdílná specifika jednotlivých členských zemí, kdy Německu jde především o autoprůmysl, zatímco Francie vyváží do USA více potravin. Problémy EU posilují vyjednávací pozici D. Trumpa a umožňují mu stupňovat tlak na své evropské partnery. Jinými slovy nerýsuje se brzká dohoda mezi USA a EU.



V této nejisté situaci dávají investoři přednost bezpečnějším přístavům, a proto americký dolar v posledním období posiluje. Nejinak tomu bylo i tento týden, kdy si od pondělí připsal více než 0,7 %, výnosy bondů zároveň dosáhly velmi nízkých hodnot. Spolu s oslabujícím eurem se svezla i koruna, jejíž kurz k euru se v posledních dvou týdnech pohybuje nad hranicí 25,8. Nicméně, dnes došlo k zastavení poklesů. Kurz USD/EUR je zhruba stabilní a koruna, spolu s ostatními měnami v regionu, částečně umazala své ztráty.



Podle Bloomberg konsensu, který publikuje medián předpovědí 28 významných analytických týmů, by měly základní úroková sazba v eurozóně zůstat i v příštím roce na nule a depozitní záporná na úrovni -0,4 %. I americká základní sazba zůstane podle konsensu trhu na současných úrovních, tedy 2,5 %. Naši kolegové z RB ale očekávají v druhé polovině příštího roku pokles sazeb Fedu postupně o celý 1 procentní bod. V případě České republiky konsensus předpovídá ještě jedno zvýšení na hodnotu 2,25 %. Naše prognóza naopak počítá po zbytek roku se stabilní sazbou a v příštím roce s jejich poklesem (podrobnější info najdete v naší analýze zde: https://bit.ly/2Xec03q)



Podle druhého odhadu vzrostl americký HDP v prvním čtvrtletí mezikvartálně anualizovaně o 3,1 %. První odhad trhy velmi pozitivně překvapil, když domácí produkt vzrostl dokonce o 3,2 %. I přesto, že došlo k mírné korekci směrem dolů, výsledek na úrovni tří procent dokládá stále ještě dobrou kondici americké ekonomiky. Cenový deflátor ale dále zvolnil na 0,8 %. Pokud bude růst cenové hladiny nadále utlumený, může to podpořit spekulace na pokles sazeb v USA.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.