Dolar pokračuje v růstu, WTI je zpět nad 59 dolary

Americký dolar si bere zpět ztráty z minulého týdne a tento týden zůstává silnější. Akciové indexy kvůli nervozitě o vývoji ekonomiky padajícím výnosům opět ztrácí. Ropa WTI se vrátila zpět nad 59 dolarů za barel.

Na devizových trzích se včera opět dařilo americkému dolaru a již se mu podařilo umazat ztráty z konce minulého týdne. Minulý týden dolar odmítl nejvyšší úrovně za posledních 23 měsíců a technickou korekcí se dostal pod tlak. Začátkem týdne však zpevňuje a to navzdory poklesu výnosů z amerických dluhopisů. Dolaru pomáhá politická nejistota v Británii, která dostává pod tlak libru a horší data z Evropy a slábnoucí euro. Do včera dokonce oslabuje japonský jen a to navzdory dalšímu propadu na akciových ind'exec'h. Včera zasedala kanadská centrální banka a podle očekávání ponechala sazby beze změny. Kanadský dolar reagoval zvýšenou volatilitou.

Investoři však raději preferují bezpečné americké dluhopisy a s rostoucí poptávkou klesá jejich výnos. Na druhou stranu roste poptávka po americkém dolaru. Právě rostoucí poptávka po dluhopisech a jejich klesající výnos nutí zpozornět investory na akciových trzích. Ty včera opět klesaly a klesající výnosy znovuobnovili obavy o vývoji v ekonomice. Desetileté výnosy z amerických dluhopisů klesly na nejnižší úrovně od září 2017, konkrétně na 2,23%. Objevily se dokonce nové spekulace o možné eskalaci obchodní války, což nepomáhá aktuálnímu sentimentu.

Ropa WTI včera výrazně rostla v reakci na pokles amerických ropných zásob o 5,3 mil. barelů. Poté co klesla pod 57 dolarů za barel, se tak dnes dopoledne vrátila nad 59 dolarů. Po delší době roste káva a již se přiblížila zpět k hranici 100 dolarů.

Tento článek má pouze informativní a edukativní charakter. V žádném případě neslouží jako investiční či obchodní doporučení.