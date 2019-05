Británie: Výroba aut se propadla o 44,5 procent, nejvíce od krize

Výroba osobních aut v Británii se minulý měsíc propadla nejvíce od globální finanční krize, protože továrny omezily produkci kvůli očekávanému odchodu Británie z Evropské unie, který se nakonec nekonal. Celková výroba klesla o 44,5 procenta na 70.971 vozů. Pokles byl nejvyšší od roku 2009, kdy Británie mířila do recese. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil svaz výrobců a prodejců aut SMMT.



Automobilky minulý měsíc uzavřely své výrobní závody, aby se vyhnuly riziku narušení dodavatelského řetězce v případě chaotického brexitu bez dohody 29. března, což byl původní termín odchodu Británie z EU. Termín brexitu byl nakonec posunut na 31. října, avšak rozhodnutí přišlo pozdě na to, aby automobilky mohly změnit své původní plány. To podle SMMT způsobilo zhroucení výroby. Pokles pak zhoršilo ještě globální obchodní napětí.





Generální ředitel SMMT Mike Hawes v prohlášení uvedl, že čísla ukazují, jak obrovský dopad již měla nejistota kolem brexitu na automobilový průmysl , a to jak na podniky tak na zaměstnance. Dlouhodobá nejistota již podle něj způsobila obrovské škody a strach z odchodu z evropského bloku bez dohody, který zbrzdil celý proces, způsobil zastavení investic , ztrátu pracovních míst a ohrožuje pověst země.Podle oficiálních údajů firemní investice v Británii klesly loni v každém čtvrtletí a letos pouze mírně rostly. Růst britské ekonomiky je tak závislý na výdajích spotřebitelů.Guvernér centrální banky Bank of England Mark Carney tento měsíc uvedl, že firemní investice zřejmě bude nadále slabé. Pokud však brexit bude hladký, měly by se zlepšit a sníží se závislost na spotřebitelích.Výroba aut má na celkové produkci zpracovatelského průmyslu Británie podíl zhruba devět procent. Británie je pátou největší ekonomikou světa, napsala agentura Reuters.