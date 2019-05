Koruna zvolna ztrácí

Zájmu ze strany zahraničních investorů se koruna nedočkala ani během včerejšího obchodování a její kurz se tak sesunul nad úroveň 25,85 EUR/CZK . Ještě více se tak vzdálila od prognózy ČNB , která pro tento kvartál počítala s průměrem 25,50. Případné zájemce zřejmě odrazuje již nakumulovaný objem zahraničního kapitálu na trhu stejně jako vidina dalšího pohybu úrokových sazeb . Nejenže jsou zřejmě nedaleko maxim v tomto cyklu, alespoň pokud jde o krátký konec, ČNB navíc v rámci své komunikace nevylučuje ani jejich pokles. A s ním vlastně počítají už i finanční trhy. O to více vystupují do popředí další nová čísla z české ekonomiky , která přijdou na řadu příští týden. Především půjde o vývoj mezd v prvním čtvrtletí a pak samozřejmě o vývoj v tuzemském největším odvětví – a sice v průmyslu . Tato čísla by důvod ke snížení sazeb v blízké budoucnosti dodat, podle našeho názoru, neměla.Zatímco o korunu zájem na trhu nepanuje, o nouze o zájemce o nové státní dluhopisy rozhodně není. Včera se tak MF podařilo úspěšně v prvním kole prodat bondy se splatností 7, 10 a 38 let za celkem téměř 9 mld. korun