Risk-on na FX, risk-off na akciích

Shrnutí:

AUD a NZD silnější navzdory horšímu makru

Wall Street prohlubuje korekci, čínské akcie většinou následují

Prodeje automobilů v Británii klesly nejvíce od finanční krize

Austrálie a slabší CAPEX

Australský a novozélandský dolar dnes ráno shodně rostou i navzdory slabšímu makru, které ráno z tohoto regionu přicházelo. AUD rose o 0,2 % zatímco NZD přidává 0,15 %. JPY mezitím mírně ztrácí v reakci na mírné zlepšení rizikového sentimentu na akciových trzích. To je pozoruhodné zejména v porovnání se včerejším vývojem na Wall Street, kde indexy znovu ztrácely, když se například SP500 propadal o 0,7 % a Dow Jones odepsal 0,9 %.

CAPEX za 1Q v Austrálii skončil za očekáváním. Zdroj forexlive.com

Co se nového makra týká, Austrálie zveřejnila výsledky kapitálových výdajů (CAPEX) za první čtvrtletí. Ty klesly o 1,7 %, což je výrazně pod konsenzem, který počítal s růstem o půl procenta. Detaily reportu rovněž nevypadají optimisticky, když investice do nových strojů klesly o 0,5 % a do budov pak dokonce o 2,8 %.

Nový Zéland snižuje výhled na rozpočtový přebytek

Z nového Zélandu přišly výsledky nových stavebních povolenek, které v dubnu klesly o 7,9 %. V předchozím měsíci se přitom propadly o 7,4 %. Co více, vláda zveřejnila nové odhady, ve kterých snížila výhled pro rozpočtový přebytek na fiskální rok 2019/2020 na 1,3 mld. NZD. Ekonomika by měla růst pomaleji, a to o 2,1 % oproti původně odhadovaným 2,9 %. Rizika jsou přitom kvůli obchodní válce na straně dalšího zhoršení výhledu

.

AUDNZD roste k resistenci v okolí 1.0680. Všimněte si, že prudký růst z nedávna byl jednoznačně zastaven na 1,07 a tato úroveň může být pro býky strašákem i v případě dalšího testu. Zdroj: xStation5

Z dalších zpráv: