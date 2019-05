Rozbřesk: Napětí na pracovním a realitním trhu dál přetrvává

Česká ekonomika už v uplynulém roce zařadila nižší rychlostní stupeň, nicméně na situaci na dvou napjatějších trzích v ČR – pracovním a realitním – to zatím vidět nijak nebylo. Už příští týden nejspíše zaznamenáme další pokles nezaměstnanosti, tentokrát na nové květnové minimum, zatímco počet nabízených volných pracovních míst se bude dál držet v blízkosti svých maxim.

Pracovní místa sice už nepřibývají tak rychle jako v posledních dvou letech, po zohlednění sezónnosti dokonce už stagnují, respektive se jejich počet mírně snížil, o obratu na trhu práce to však zatím nesvědčí. Jde stále jen o symbolickou změnu, kterou může vysvětlit nástup nových technologií, do nichž firmy v posledních třech letech masivně investovaly, stejně jako reakce na pomalejší růst poptávky, které zase může vykrýt posun v produktivitě práce apod. Pokud bychom statistiky volných pracovních míst brali v úvahu jako v jistém směru předstihový ukazatel, tak rozhodně o dramatické změně trendu české ekonomiky zatím nic nenapovídá. Byť statistiky za první kvartál potvrdily už dříve deklarovaný zájem firem (především v průmyslu) propouštět.

I tak se ovšem zaměstnanost v celé ekonomice téměř o jedno procento znovu zvýšila a žebříčky nejhledanějších pracovníků se takřka nezměnily. Zájem o montážní a pomocné dělníky, stejně jako o řidiče či řemeslníky, neutuchá. Je to dobrá zpráva o kondici ekonomiky, která není zdaleka tak oslabená, jak mohly naznačovat měkké ukazatele. Nepříliš dobrá zpráva je to ovšem pro podniky, které budou mít problém hledat nové zaměstnance i v dalších měsících.



Na druhém napjatém trhu se však situace v letošním roce nejspíše výrazně mění. Byť to ještě není plně vidět ve zpožděných statistikách, poptávka po bydlení nejspíše výrazně klesá s tím, jak ceny realit v uplynulém roce dosáhly nových rekordních výšin a část zájemců tak z trhu fakticky vyloučily. Těm zbylým podmínky pro financování přitvrzovala centrální banka postupným zvyšováním hladiny úrokových sazeb a loni na podzim i dalším zpřísněním regulí pro poskytování hypoték. Změn se konečně dočkala i strana nabídky. Oživení bytové výstavby je citelné téměř napříč celou ČR, nicméně ke zdolání úrovně výstavby v době první recese to stále ještě nestačí. A na pokles cen nejspíš také ne. O cenách však zase někdy příště.





TRHY



CZK a dluhopisy



Zájmu ze strany zahraničních investorů se koruna nedočkala ani během včerejšího obchodování a její kurz se tak sesunul nad úroveň 25,85 EUR/CZK. Ještě více se tak vzdálila od prognózy ČNB, která pro tento kvartál počítala s průměrem 25,50. Případné zájemce zřejmě odrazuje již nakumulovaný objem zahraničního kapitálu na trhu stejně jako vidina dalšího pohybu úrokových sazeb.

Nejenže jsou zřejmě nedaleko maxim v tomto cyklu, alespoň pokud jde o krátký konec, ČNB navíc v rámci své komunikace nevylučuje ani jejich pokles. A s ním vlastně počítají už i finanční trhy. O to více vystupují do popředí další nová čísla z české ekonomiky, která přijdou na řadu příští týden. Především půjde o vývoj mezd v prvním čtvrtletí a pak samozřejmě o vývoj v tuzemském největším odvětví – a sice v průmyslu. Tato čísla by důvod ke snížení sazeb v blízké budoucnosti dodat, podle našeho názoru, neměla.

Zatímco o korunu zájem na trhu nepanuje, o nouze o zájemce o nové státní dluhopisy rozhodně není. Včera se tak MF podařilo úspěšně v prvním kole prodat bondy se splatností 7, 10 a 38 let za celkem téměř 9 mld. korun.



Zahraniční forex



Ani stále hlubší inverze americké výnosové křivky dolaru nijak neubližuje, a tak má eurodolar naopak spíše tendenci sestupovat níže. Euru se zjevně nelíbí prozatím jen slovní přestřelky mezi italskou vládou a Bruselem. To je mimochodem vidět i na měnovém páru EUR/CHF, který rovněž směřuje ke slabším hodnotám.

Dnes se do hry konečně dostanou i makroekonomická data. Odpoledne bude zveřejněna revize amerického HDP a týdenní statistiky z trhu práce. Ty by přece jenom mohly trochu rozptýlit obavy investorů z toho, že se blíží recese, a dlouhé úrokové sazby by proto mohly přerušit svůj pád.