Jsou reflexní pásky reflexní?

Odborníci ÚAMK doporučují: kontrolujte označení CE

Až 60 x vyšší je svítivost kvalitních reflexních pásek proti těm, které poskytují jediné – majiteli pocit, že dodržuje předpisy. Ty jsou jednoznačné. Od února 2016 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci mají tak už bezmála 2 roky povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Za minimální reflexní plochu se pak považuje právě ona reflexní páska. Její koupí tedy vše končí?

Dalo by se říci, že spíše začíná. Konkrétně začíná zbytečný risk, pokud jsme jen splnili zákonnou povinnost. Podle kontroly ČOI, která už celkem prověřila 37 druhů reflexních pásek, jich 33 mělo nedostatky. Co to znamená? Předně jde o chybějící značení CE na výrobku. Proč je tak důležité? Podle odborníků ÚAMK je to první a základní identifikace toho, že výrobek má odpovídající kvalitu. Umístěním certifikační evropské značky totiž výrobce a potažmo prodejce zákazníkovi říká – výrobek splňuje evropské normy a prošel ověřením kvality.

Druhou, náročnější kontrolou je pak ověření, jakou svítivost mají odrazné plochy. Tedy, jak je ve skutečnosti reflexní páska funkční a pomůže chodci, aby byl řidičem včas rozeznán na krajnici vozovky. Proč je to tak důležité?

Vezměme příklad jízdy auta za rychlosti 70 km/h mimo obec v noci, kde se pohybuje člověk po neosvětlené krajnici. Zde, a za dané situace, umírá nejvíce chodců po střetu s vozidly. První je volba správné barvy oblečení chodce. Jestliže je v černém, zahlédne ho řidič z auta jedoucího 70 km/h zhruba 18 metrů před sebou a má asi jen 1 sekundu na reakci. Vzhledem k obvyklé reakční době řidiče, která je jen těsně pod jednu sekundu u velmi dobrých řidičů, je spíše štěstím, když nedojde k nehodě. A naopak ideální situace? Chodec má světlé oblečení a na sobě reflexní prvek či dokonce prvky. Pak ho za stejné rychlosti zahlédne poprvé řidič asi na 200 metrů, což je taková vzdálenost, že je i zcela průměrný řidič schopen včas zareagovat, vyhnout se chodci, případně před ním bezpečně zastavit.

Ponechejme stranou fakt, že chodci hrozí za nedodržení předpisů pokuta až 2000 Kč. Podstatnější je, jak bez reflexního prvku zbytečně riskuje. A to i v případě, že použije nekvalitní reflexní pásku. Podstatná není její barva, ale množství a hustota skleněného materiálu, který zajistí odraz dopadajícího světla. Rozdíl mezi kvalitním a špatným výrobkem je 60násobný.

Proto odborníci ÚAMK znovu zdůrazňují, chodci by si měli kupovat kvalitní výrobky, rozdíl je totiž mimořádný a risk či dokonce ohrožení vlastního života také. Ty sníží chodci i správným umístěním reflexní pásky především na zápěstí ruky a kotník nohy na straně do středu vozovky. Míhání končetin totiž zásadně zvýrazní efekt pásky.

Odborníci ÚAMK se rovněž zamýšlejí nad tím, zda není na místě zavést povinnost používání reflexních prvků i na neosvětlených místech ve městech a obcích, pakliže se člověk pohybuje po silnici nebo ji přechází a podobně. Tak je tomu například na Slovensku, Finsku a Estonsku.

ÚAMK je přinejmenším pro, aby se této problematice věnovala mimořádná pozornost a propagace používání reflexních prvků u dětí a starších osob, kteréžto dvě věkové skupiny jsou mezi chodci nejvíce ohrožení. Ústřední automotoklub této problematice věnuje mimořádnou pozornost zvláště v tomto období nadcházejících mlh a brzké tmy. Je to zcela na místě.