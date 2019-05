Druhý odhad potvrdí solidní růst amerického HDP (Ranní zpráva z finančního trhu)

Druhý odhad americké ekonomiky v prvním čtvrtletí potvrdí solidní růst. V regionu nás čeká další statistika z maďarského trhu práce, která ukáže, že meziroční dynamika průměrné hrubé mzdy na konci Q1 19 ještě zrychlila.

Americká ekonomika v Q1 zabodovala, trh ale čeká revizi dolů

V zámoří bude zveřejněn druhý odhad růstu americké ekonomiky v prvním čtvrtletí. První odhad přinesl příjemné překvapení, které by podle ekonomů SG mělo být dnes být potvrzeno. Konsensus trhu ale očekává revizi růstu ekonomiky o dvě desetiny dolů. Spolu s nižší cenovou hladinou by tak měla americká centrální banka o podnět méně k tomu, aby rozmýšlela nad zvyšováním sazeb. Trh pak nevylučuje, že by letos mohly úrokové sazby i klesnout. My do konce roku očekáváme americké sazby nezměněné, v příštím roce by pak už mělo dojít k jejich poklesu.

Německý trh práce vykazuje první známky ochlazení

Německá míra nezaměstnanosti v květnu překvapila, když o desetinu vzrostla. Stalo se tak poprvé od roku 2013. Situace na přehřátém německém trhu práce tak vykazuje první známky ochlazení. Statistika také ukazuje, že počet nezaměstnaných Němců v květnu vzrostl nejvíce od roku 2009. Důvodem je reklasifikace časové řady, svůj podíl na růstu nezaměstnaných ale má ale i zpomalení tamější ekonomiky.

Utažený maďarský trh práce táhne růst mezd nahoru

Maďarské hrubé mzdy vzrostly v březnu podle očekávání trhu o více než 12 %. Jak už ukázala včerejší statistika, trh práce je v Maďarsku stále utaženější, což se odráží i v růstu mezd. Přesto na svém posledním zasedání ponechala tamější centrální banka úrokové sazby beze změny a opatrná je i ve své rétorice.

Dnes bude zveřejněn záznam z posledního zasedání polské centrální banky. Bankovní rada na něm ponechala úrokové sazby beze změny na úrovni 1,5 % i přesto, že se polská spotřebitelská inflace v dubnu nečekaně vyšplhala přes 2 %. My i nadále počítáme s tím, že úrokové sazby zůstanou v letošním roce v Polsku beze změny.

Koruna se pomalu blíží k 25,90 CZK/EUR

Koruna včera shodně s polským zlotým za nízké aktivity oslabila o 0,1%. Česká měna se tak k závěru dne obchodovala na 25,87 CZK/EUR, nejslabší hodnotě od minulého čtvrtku, polská na 4,298 PLN/EUR. Forint byl aktivnější a posílil o 0,3 % na 326,1 HUF/EUR. Pomohla mu k tomu statistika maďarské nezaměstnanosti. Ta v dubnu poklesla na své dosavadní historické minimum.