Boeing 737 Max: V létě, nebo až příští rok? Kolem návratu boeingů bují spekulace

Vrátí se momentálně "uzemněné" Boeingy ze série 737 Max do vzdušného prostoru už přibližně za měsíc, nebo až příští rok? Záleží, koho se zeptáte. Zatímco některé aerolinky počítají s problémovými boeingy už pro letní sezónu, jiné odhady jsou podstatně pesimističtější.

Nejrůžověji vidí návrat problémových letadel na oblohu velké indické aerolinky SpiceJet, které po komunikaci s Boeingem počítají s tím, že nucené uzemnění skončí asi za měsíc a "Maxy" se tak do provozu vrátí v červenci, napsal Sydney Morning Herald.

To by byla skvělá zpráva i pro řadu Čechů, kteří by se nemuseli bát, že kvůli výpadku boeingů bude jejich cesta na dovolenou komplikovanější, než by bylo třeba.

Jiné odhady ovšem tak radostné nejsou. "Úřad pro bezpečnost letectví EU (EASA) v dopise, který tento týden zaslal členům dopravního výboru Evropského parlamentu, uvádí, že bude po Boeingu žádat jasný důkaz bezpečnosti letounů, jinak jim návrat do vzduchu nepovolí," varuje ekonom Lukáš Kovanda.