Fidelity: Brexit bez dohody spíše příležitostí než hrozbou

Zdá se, že finanční trhy Brexit příliš nezajímá, soudě podle poměrně tiché reakce na zprávu, že se Theresa Mayová rozhodla odstoupit. Její květnový odchod však zvýšil možnost výstupu bez dohody. Akcie indexu FTSE All Share se ve své skupině už obchodují za výprodejové ceny, ale Fidelity International věří, že krátkodobý pokles trhu způsobený výstupem bez dohody může spíš nabídnout investiční příležitosti než hrozbu.

Komentář Leigh Himswortha, Manažera portfolia:

„Pokud můžeme věřit bookmakerům, je pravděpodobné, že další vůdce se pokusí zaujmout vůči Evropě tvrdší postoj. Nejzřejmějším důsledkem všeho je, že současná dohoda o odstoupení od smlouvy, kterou vyjednala Theresa Mayová, je passé. Nový premiér bude muset znovu jednat s EU. To naznačuje, že šance na vystoupení UK bez dohody nebo nové referendum poněkud vzrostly.

Vzhledem k tomu, že je z právního hlediska, a i z hlediska procesu v parlamentu, mnohem snazší absolvovat výstup bez dohody, protože k němu nejsou zapotřebí žádné další právní předpisy, vidím toto řešení jako pravděpodobné. Ledaže by nějakým zázrakem nový premiér během letních prázdnin dokázal okouzlit EU nějakým novým návrhem dohody. To podle mne zřejmě nenastane.”

Reakce trhu na rostoucí šanci na odchod bez dohody:

Podle Himswortha bude to mít takový odchod malý dopad na finanční trhy. Předpokládá především pokles hodnoty libry. Měli bychom si připomenout, že dohoda o odstoupení od smlouvy nebo „žádná dohoda“ je pouze prvním krokem. Spojené království musí následně vyjednat obchodní podmínky nebo jinak určit budoucí vztahy s Evropou.

To by samozřejmě mohlo trvat mnoho let, obzvláště za předpokladu, že „bez dohody“ znamená hádky o dlužné peníze, což by byl první z mnoha kroků. A ani u jiných zemí, když nastane vyjednávání o nových obchodních dohodách, nemusí být tak vřelé vztahy, jak by se dalo očekávat, což ukazuje probíhající americko-čínská roztržka.

„Domnívám se, že okamžitý dopad bude menší v odvětvích souvisejících s akciovými trhy, naopak u oblastí jako zemědělství, zdravotnictví a vzdělávání bude určitě zpočátku dopad mnohem větší. Pokles libry může také způsobit opětovnou inflaci, což bude znamenat problémy pro celou ekonomiku.

Jakýkoli krátkodobý pokles trhu však může být spíš investiční příležitostí než hrozbou. Daleko větší význam pro investory bude mít směřování americké měnové politiky a její vliv na výnosy dluhopisů, nebo současná situace s Čínou, kde hrozí, že oslabí světovou ekonomiku mnohem více než lokální problémy Spojeného království,“ shrnuje Himsworth.