Wall Street blízko tříměsíčních minim

Dnes hlavní zámořské indexy balancovaly blízko tříměsíčních minim, mezitím co narůstají obavy z obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou a investoři se přesouvají do bezpečnějších vládních dluhopisů . Čínské noviny dnes varovaly, že Peking by mohl využít i další prostředky, aby zatlačil na Donalda Trumpa, který tvrdil, že Amerika nemusí být připravená. Obavy posiluje i čínský Huawei Technologies, který podal žalobu na vládu Spojených států, jako svou další zbraň v boji proti sankcím.Od svého maxima z prvního května, na úrovni 2954,13 bodů, již S&P500 propadl o více než 6 %. Nejistota na trzích tedy tlačí investory k přechodu od akcií k vládnímu dluhu, což vede k nebezpečné inverzi na výnosové křivce mezi tříměsíčními a desetiletými bondy, což je předzvěst možné recese a vede k další nejistotě. Není bez zajímavosti, že se i velmi rychle a výrazně změnila dle traderů pravděpodobnost snížení úrokových sazeb na zářijovém zasedání FEDu. Zatímco v úterý to bylo jen cca 50 %, dnes již kalkulujeme s pravděpodobností 62 %.

Hlavní indexy tak dnes uzavřely téměř 1 % v záporných hodnotách. Konkrétně Dow Jones -0,9 %,S&P 500 -0,7 % a Nasdaq -0,8 %. Index S&P se také dnes dostal na hranici svého dvousetdenního klouzavého průměru, který by mohl zapracovat jako podpora, pokud ale dejde k jeho proražení, můžeme počítat s dalšími poklesy.

Při pohledu na výkonnosti jednotlivých společností, nelze dnes nevzpomenout 4,2% propad farmacie Johnson & Johnson , která byla dnes obviněna, že podporovala opioidovou epidemii ve USA. Capri Holding, mateřská společnost známé módní značky Michael Kors , dnes reportovala neuspokojivé výsledky, s odůvodněním, že více zdrojů směřuje do marketingu. Investoři toto překvapení ocenili poklesem o 9,9 %. Nakonec zmiňme General Mills, kde došlo k poklesu o 5,6 % po sníženém doporučení od Goldman Sachs.