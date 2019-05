Moderátor CNBC: “Prodejte dům, auto a děti! Kupte Litecoin!”

Krypto-mánie se opět dostala i do mainstreamových informačních agentur, které píšou převážně o finančnictví a investicím. Jedním z těchto zdrojů je i CNBC, které spadá pod taktovku CCN. Litecoin zprávy nenajdeme na hlavních kanálech velmi často, přesto včera proběhl rozhovor o parabolickém růstu Bitcoinu a Litecoinu. Litecoin cena se totiž z 32 amerických dolarů dostala za 4 měsíce na závratných 117 dolarů. Jak koupit Litecoin najdete například tady.

V jednom z panelů, kde hosté mluvili o růstu kryptoměn, byl také zmíněn právě Litecoin. Při jeho 400% nárůstu ceny panel vykřikl v úžasu a moderátor ukončil segment slovy:

Jeden z pořadů na kanále CNBC je i “CNBC’s Fast Money”. Tedy počeštěně “Peníze rychle”. Jak již název napovídá, Bitcoin a kryptoměny jsou častým tématem pořádaných debat.

Mohlo by vás zajímat: Binance burza: Margin trading v budoucnu se stablecoinem?

Will #Bitcoin sizzle or fizzle this summer after racing 130% higher so far this year? Our traders discuss. pic.twitter.com/LYEDSKfVJd

— CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) May 28, 2019