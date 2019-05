Vyšetřovatel řekl, proč neobvinil Trumpa. Potvrdil ruské vměšování

Ve středu vystoupil vůbec poprvé bývalý ředitel FBI Robert Mueller, který byl pověřen vyšetřováním ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Mueller v krátkém prohlášení řekl, že Rusko se skutečně snažilo americké volby ovlivnit v neprospěch Hilary Clintonové, niťky ale nevedly k lidem z kampaně Donalda Trumpa. Že se Trump dopouštěl maření spravedlnosti, ale Mueller nepopřel. Vysvětlil, proč prezidenta nemůže obžalovat.

"Kdybychom si byli jistí, že prezident nespáchal zločin, tak bychom to řekli," to jsou nejzávažnější slova, která zazněla na tiskové konferenci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Uvedl ale, že prezident nemůže být obviněn ze spáchání zločinu, když je v úřadu. To neumožňuje Ústava. Proto nemohl být Donald Trump obviněn.

Obvinění by se netýkalo spolupráce s Ruskem při prezidentské kampani, to Muellerovo vyšetřování vyloučilo, ale bránění spravedlnosti, kdy měl prezident podle některých nařčení Muellerovo vyšetřování sabotovat.

Teď bude na Kongresu, jak se ve věci postaví. Mueller ale avizoval, že o to, aby musel vypovídat před Kongresem, nestojí. Několikrát zdůraznil, že všechny závěry jsou již uvedeny ve zprávě, kterou jeho úřad vypracoval, a nic navíc k vyšetřování říct nemůže.

Mueller ale zdůraznil, že ze strany Ruska došlo ke snaze ovlivnit americké prezidentské volby, ať už šlo o útok na počítače lidí z kampaně Hillary Clintonové, kdy ukradené materiály následně zveřejnili s cílem Clintonovou poškodit. Dalším způsobem vměšování se bylo vydávání se za americké občany ze strany Rusů a šíření informací po sociálních sítích.

"Došlo k několika systematickým útokům na naše volby. A toto zjištění by mělo zajímat každého Američana," ukončil svůj projev Mueller. Uvedl také, že jeho úkol na ministerstvu spravedlnosti tím skončil a on se vrací do soukromé sféry.

"Nic se oproti Muellerově zprávě nemění! Nebylo dost důkazů a tak v naší zemi je člověk nevinný. Případ je uzavřen, díky!" reagoval na twitteru na Muellerův projev Trump.

A tím ale úplně nesouhlasí představitelé Kongresu. "Když zvláštní vyšetřovatel Mueller nemohl prezidenta stíhat, je na Kongresu, aby reagoval na jeho zločiny, lži a další provinění prezidenta Trumpa. A to také uděláme. Nikdo, ani prezident Spojených států, není nadřazený právu," uvedl předseda právního výboru Sněmovny Jerry Nadler.