Lídři EU jednali o povolební situaci, podle premiéra Babiše by hlavní roli při obsazování postů měla hrát odbornost

Za účasti premiéra



Za účasti premiéra Andreje Babiše se v úterý 28. května 2019 v Bruselu uskutečnila neformální pracovní večeře prezidentů a premiérů členských států Evropské unie . Hlavním tématem jednání bylo zhodnocení výsledků víkendových voleb do Evropského parlamentu a debata o novém obsazení vrcholných pozic v orgánech EU. Personálními otázkami by se lídři evropské osmadvacítky měli znovu zabývat na červnovém jednání Evropské rady.

Představitelé členských států EU ocenili rekordní účast voličů ve volbách do Evropského parlamentu, která byla nejvyšší za posledních 25 let. „Pozitivní je, že vyhrály proevropské strany. Dále je možné konstatovat, že skončila dominance lidovců a socialistů, takže v příštím parlamentu budou pro hlasování potřeba více než dvě strany, což bylo tradicí v minulosti,“ konstatoval premiér Andrej Babiš. Nový Evropský parlament zasedne poprvé 2. července, kdy se očekává zvolení jeho nového předsedy.

Politici se v diskusi věnovali hlavně otázkám personálních nominací na vrcholné posty v klíčových evropských institucích – předsedech Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise, novém prezidentovi Evropské centrální banky a o vysokém představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. „Konstatovali jsme, že obsazení těchto klíčových institucí by mělo být domluveno najednou s tím, že výběr nového prezidenta Evropské centrální banky je samozřejmě záležitostí členských států eurozóny, a že musí být někdo s úplně jiným profilem, nepolitik,“ upřesnil předseda vlády.

Lídři Evropské unie se nicméně zatím na žádných jménech nedohodli a mezi členskými zeměmi nepanuje shoda ani na tom, zda mají být na tyto posty jmenovaní volební lídři nejsilnějších frakcí, tzv. spitzenkandidáti, nebo zda to mají být osobnosti s největšími kvalifikačními předpoklady bez souvislosti s výsledky voleb. „Já jsem také vystoupil proti spitzenkandidátům. Argumentujeme tím, že je třeba dívat se na odbornost a je třeba se dívat i na vyváženost, například geografickou či politickou. Některé státy, třeba země Beneluxu, hovoří i o genderové vyváženosti. Že by tam měly být dvě ženy a dva muži. My říkáme, že mohou být klidně tři ženy, čtyři ženy, ale jde hlavně o jejich odbornost,“ prohlásil premiér Babiš.

Český premiér má i jasnou představu o budoucím předsedovi Evropské komise, klíčového orgánu EU. „Měl by to být kvalitní kandidát, měl by to být odborník a měl by mít samozřejmě zkušenosti. A měl by zásadním způsobem změnit vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí,“ řekl.

Členové Evropské rady se shodli na tom, že o podobě obsazení klíčových pozic budou dál intenzivně vyjednávat. Závazné rozhodnutí o nominacích by mělo padnout na nadcházející červnové Evropské radě 20. a 21. června v Bruselu.