Německá kakofonie

Německá ekonomika je v posledním roce kompletní záhadou. Z velmi silného prvního pololetí 2018, kdy rostla jen o něco pomaleji než premiant Eurozóny Španělsko, zpomalila ve druhém až tak, že se jen o chlup vyhnula recesi. Jen Itálie si ve druhé polovině 2018 vedla hůř (a i to jen o málo), Francie a Španělsko přitom téměř nezpomalily. Je jasné, že na světový obchod je Německo z velkých ekonomik Eurozóny nejcitlivější, ale i tak bylo zpomalení těžko vysvětlitelné. A aby pesimismu nebylo málo, předstihové indikátory, zejména v průmyslu celé první čtvrtletí naznačovaly, že (přinejlepším) ekonomická stagnace bude pokračovat i v první polovině letošního roku.

Ale ono ne. Růst v 1. čtvrtletí dosáhl překvapivých 0,4 % q/q, což bylo nejvíce ze čtyř velkých ekonomik hned za Španělskem. Navíc jeho struktura, zveřejněná minulý týden, optimističtější už být nemohla. Růstu totiž pomáhaly všechny složky agregátní poptávky mimo zásob, což je právě to zajímavé a optimistické. Zásoby totiž čtvrtletnímu růstu již podruhé v řadě ubraly 0,3 procentního bodu a v obou posledních kvartálech byly hlavním negativním faktorem. Proč to? Nabízí se vysvětlení, že skutečná poptávka nebyla v prvním čtvrtletí tak slabá, jak producenti původně očekávali, a vzniklý rozdíl byl uspokojen právě ze zásob. Jinými slovy, pokles zásob byl toliko odrazem přílišného pesimismu firem, který byl právě dobře patrný z měkkých a předstihových indikátorů.

Pokud tomu tak skutečně bylo, dorovnání zásob bude v nebližších kvartálech vzpruhou pro růst, který tak může tempem překonat i to, které jsme viděli v 1. čtvrtletí. A to i navzdory tomu, že předstihové indikátory nadále ukazují na stagnaci, v nejlepším na velmi mírný nenulový pozitivní růst ve druhém a třetím čtvrtletí. Výrobní index nákupních manažerů (PMI) je totiž setrvale v negativním teritoriu, IFO index se v hodnocení současné situace v květnu dramaticky propadl.