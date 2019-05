Kateřina Šimáčková: Děsí mě, že se lidi málo zajímají, kde jsou o nich informace (Video)

„Kdo není schopen unést, že jeho rozhodnutí zasáhne do života jiného člověka a málokdy se už změní, tak by tu práci neměl dělat," říká o práci ústavních soudců. Ví, co říká – patří mezi ně od roku 2013. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková považuje lidskou svobodu za mimořádně důležitou hodnotu a je hostem Osobnosti Plus Barbory Tachecí.

