Daňový systém v ČR je příliš složitý. Návrh na zrušení daní pro živnostníky je ale nepromyšlený

Některé návrhy na rušení daní lze dokonce označit jako nepromyšlené. Například návrh, aby živnostníci s příjmy do jednoho milionu korun nemuseli platit žádné daně , vypadá na první pohled líbivě. Lze dokonce říci, že drobní živnostníci platí tak zanedbatelné daně , že je z pohledu veřejných rozpočtů skoro zbytečné je vybírat. Je však nutné zdůraznit, že zrušení daňové povinnosti pro živnostníky by v daňovém systému vytvořilo prostor pro obrovské daňové optimalizace. V konečném důsledku by tak veřejné rozpočty nepřišly pouze o dnes vybírané prostředky od živnostníků, ale rovněž o mnoho dalších daňových příjmů.