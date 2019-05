Video: Bureš: Velký vnější tlak na korunu může přimět ČNB k akci

Jsou česká koruna a ČNB v sevření slabého Německa? Česko dokáže se slabší německou ekonomikou do značné míry fungovat, domnívá se hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Z přirozeného útlumu by nemusely nastat ani kriticky zásadní dopady na českou korunu. V podobné náladě jako dosud – česká měna je více než půldruhého roku bez pořádných zisků – bychom se mohli pohybovat i nadále, kdy bude česká ekonomika slábnout. Kdyby se ovšem vnější tlak na korunu zdramatizoval, byla by ČNB v takovém případě zřejmě připravena sáhnout do svých ohromných devizových rezerv, domnívá se také Bureš.





