12.h - Evropa se obává dalšího zpomalování svého růstu, euro ale celkem v klidu, ropa padá, BCPP se celkem drží

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne silně oslabují. Na trhy doléhají všechny negativní zprávy a obavy z poslední doby a to především v souvislosti s varováním ECB ohledně možnosti dalšího poklesu cen aktiv v případě dalšího zpomalování růstu unijní ekonomiky případně při prohlubování obchodních válek mezi hlavními ekonomikami. Obavy panují kolem dalšího vývoje sporu mezi EU a Itálií, kvůli jejímu rostoucímu zadlužování. Slabá spotřebitelská důvěra v Německu prohlubuje obavy ohledně ekonomického růstu eurozóny.Pokles je všeobecný napříč všemi hlavními sektory. Euro dopoledne jen mírně oslabuje vůči dolaru a lehce posiluje k libře. Koruna euru oslabuje směrem k 25,9. Ropa v průběhu dopoledne silně oslabuje a koriguje tak veškerý růst po volbách do europarlamentu. BCPP dopoledne oslabuje pouze mírně díky zájmu o akcie ČEZ . Těm prospívají komentáře z konferenčního hovoru zmiňující určení prostředků, jež by měly vygenerovat plánované divestice. Jednou ze zmiňovaných možností je také výplata mimořádné dividendy z těchto výnosů a na to statečnější investoři slyší i přes celkově nepříznivou náladu na trhu. Poměrně překvapivě s ohledem na zahraniční vývoj se drží i bankovní tituly.