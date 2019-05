ECB varuje před poklesem cen aktiv kvůli oslabování unijní ekonomiky a obchodní válce

Analytici ECB varují před možným prohlubováním poklesů cen aktiv v případě dalšího prohlubování obchodní pře mezi USA a Čínou a také kvůli slabšímu ekonomickému růstu starého kontinentu. Celkový růst nejistoty na trzích pak může vést k růstu volatility na finančních trzích.Americké akciové indexy jsou od začátku května v minusech kolem 4-4,6%, panevropský Stoxx 600 pak ztrácí v tomto měsíci cca 5,2%.Pokud se materializují rizika na spodní straně růstového výhledu, pak by mělo dojít k růstu rizika ohledně celkové finanční stability. Růstový výhled zároveň analytici označují za klíčový ukazatel. V březnu ECB zhoršila svůj výhled pro letošní růst eurozóny z původních 1,7 na 1,1%.Analytici ECB za jeden z rizikových faktorů označují po delší době také růst rizikových půjček ekonomice . Jejich objem v americké ekonomice opětovně vystoupal na úroveň 1 biliónu USD ECB se také obává o další pokles ziskovosti sektoru v eurozóně. Podle odhadů podstatná část evropských bank nedosáhne na investory očekávanou návratnost prostředků mezi 8-10%.Analytici centrální banky se také věnovali růstu akceptace většího rizika v rámci investičních fondů . Pokud dojde k náhlé změně ocenění v rámci portfolií fondů , mohlo by to spustit vlnu vybírání vložených prostředků, což by mohlo vést k vynuceným prodejům, jež by negativně ovlivnily vývoj trhů a jejich likviditu.Podle ECB je v ohrožení také realitní sektor, který nese aktuálně známky mírného nadhodnocení oproti celkovému ekonomickému vývoji.