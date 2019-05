Tržní sirény houkají. Další vlna nálady pod psa

Nálada na trzích nic moc. Evropské i americké akcie padají, naopak bezpečné přístavy, jako jsou dlouhodobé státní dluhopisy či zlato, rostou. Za odklonem od rizika stojí hned několik faktorů, přičemž aktuálně nejzvučnějším je (opět) inverze americké výnosové křivky.

Co všechno investory trápí? Za ne tolik silný faktor by se dal označit výsledek evropských voleb, o něco silnější je nejistá situace kolem brexitu a Itálie, nad kterou visí hrozba možné pokuty ze strany Evropské komise za neschopnost řídit svůj dluh. Pomyslnou korunu bezesporu stále nese eskalace obchodních sporů Spojených států se zbytkem světa, kde nejvyhrocenější je hrozba obchodní války s Čínou.

A právě ta se podle nás citelně podepisuje na nejistotě ohledně vývoje americké ekonomiky, potažmo samotné globální, která tlačí na nárůst krátkého konce americké výnosové křivky nad ten dlouhý. Nejzvučnější je inverze mezi výnosem 3měsíční pokladniční poukázky a 10letého bondu, která se dostala na hodnoty více než -12 bazických bodů, tedy nejníže od roku 2007.

Na krátký konec americké výnosové křivky v tuto chvíli působí faktory, jako je ještě do září probíhající proces kvantitativního utahování ze strany Federálního rezervního systému. Mnohem zajímavější je však konec dlouhý. Na něm se projevuje nervozita spojená s možností snížení úrokových sazeb, která je spojená zejména se slabšími inflačními očekáváními, ale i vidinou citelněji zpomalující, případně i padající, ekonomiky.

Z našeho pohledu je strach z propadu, případně i recese, živen spíše než s aktuálními čísly přicházejícími z největší ekonomiky světa faktorem obchodní války. Její eskalace by se totiž mohla poměrně citelně podepsat nejen na vývoji americké ekonomiky. Podle posledních výpočtů agentury Bloomberg by kombinace rozšíření amerických cel ve výši 25 % na veškerý čínský dovoz a následný propad trhů (o cca 10 %) způsobila pokles amerického HDP k polovině roku 2021 o velikosti 0,7 %. V případě Číny to samé číslo dosahuje 0,9 %, u globální ekonomiky pak 0,6 %, tedy hodnoty zhruba 600 miliard dolarů.

Nervozita je patrná i na devizových trzích. Projevuje se zejména v dnešním zpevňování měn považovaných za bezpečnější přístavy, tj. japonský jen, švýcarský frank a částečně i americký dolar. Při pohledu na opční trh však ona nervozita není až tak velká. Poptávka po zajištění prostřednictvím výše zmiňovaných měn – zejména call opce jenu a franku ve dvojici s dolarem a eurem - je velmi mírná. Obchodníci tak možná čekají na další posun hlavních katalyzátorů napětí – od situace kolem Itálie až po obchodní spory.

Z oblasti obchodních sporů ve spojitosti s měnami je potřeba zmínit report amerického ministerstva financí. To dlouhodobě sleduje největší obchodní partnery Spojených států, a to z hlediska potenciálního ovlivňování vlastních měn na úkor USA. Byť v aktuálním vydání, které bylo zveřejněno včera, nebyla žádná země označena za manipulátora, ministerstvo vyjmenovalo celkem 9 zemí, které bude pečlivě monitorovat. Vedle „eurových“ zemí (Německo, Itálie, Irsko) a dále Japonska, Jižní Koreji, Malajsie, Vietnamu a Singapuru se v seznamu objevila i Čína. Z pohledu trhů to lze označit za relativně optimistický výsledek, obzvláště pokud bychom ho srovnávali se scénářem, kdy by ekonomika rudého draka byla explicitně označena za FX manipulátora, jak o ní ostatně dlouhodobě hovoří prezident Trump.

Vývoj dnešního dne se tak zřejmě - vzhledem k nervozitě světových trhů - ponese ve znamení silnějších měn bezpečných přístavů a naopak oslabujících měn tzv. emerging markets.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1156 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,99 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1154 do 1,1232 EURUSD.*

Koruna se stále bez výraznějších změn drží nad hranicí 25,80 za euro. Ke klidnému obchodování přispívá absence domácích dat, oslabování eura vůči dolaru se pak na kurzu projevuje jen lehce.

Vedle zahraničního dění by korunové vody mohlo rozvířit i to domácí, a to v pátek, kdy bude zveřejněno zpřesnění výsledku HDP za první kvartál. Pokud se na světových trzích nerozjede výraznější vlna výprodeje rizikovějších měn, relativně klidný vývoj v pásmu 25,80 až lehce nad 25,85 za euro by mohl nadále vydržet.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,85 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,80 až 25,87 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,99 až 23,18 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.