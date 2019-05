Výsledky voleb s eurem nezahýbaly

Volby do Evropského parlamentu znamenají zisk pro euroskeptické populisty, i když zdaleka ne tak velký, jak se rýsovalo před volbami. Euro si výsledků sotva povšimlo, projevil se jen malý nárůst kurzu EUR/CHF. Tento týden budou nejdůležitější dubnové údaje o inflaci (PCE) v USA.

Vlažný úspěch euroskeptiků

Výsledky víkendových voleb vyzněly jako opakování italských a francouzských voleb v roce 2017, kdy se obavy, že populistická pravice získá na síle, ukázaly jako značně přehnané. Tentokrát se však na trhu neprojevilo téměř žádné očekávání výsledků. Populistická pravice si proti předchozím volbám výrazně polepšila. Koalice ENF, která zahrnuje italskou Salviniho Ligu, zvýšila počet svých křesel z 37 na 58 a koalice EFD, která zahrnuje britskou stranu pro brexit, získala 56 křesel oproti předchozím 41. Avšak výrazně levicová protievropská koalice spadla z 52 křesel na 38.

Ačkoli novinové titulky zdůrazňovaly, že dvě hlavní středové strany spadly pod 50 %, nešlo čistě o únik do extrémů. Čtyři hlavní pro-evropské koalice (středo-pravá EFP, liberální ALDE, zelená EFA a středo-leví Sociální demokraté) zaznamenaly jen poměrně malý pokles z 523 křesel v roce 2014 na 506 (alespoň podle nejčerstvějších odhadů BBC). To se opravdu nedá považovat za vítězství populistů, naopak to oslabuje jejich pozici. Dokonce i v Británii, kde strana pro brexit získala 39 % hlasů, byla účast velmi nízká, a to 37 %. Otázkou tedy zůstává, jak silný je mandát pro tvrdý brexit. To bude pravděpodobně také důvodem, proč po zveřejnění výsledků libra poskočila vzhůru.

Trump v Japonsku

Cesta amerického prezidenta Trumpa po Japonsku se zatím nesla v diplomatickém tónu. Japonsko přislíbilo nakoupit neuvěřitelných 105 bojových stíhaček F-35. A to i přes to, že z nedávné havárie

F-35, vinilo Japonsko především výrobce. Zcela jistě tak jde o jasnou snahu změnit vztahy s USA. Prezident Trump prohlásil, že potenciální obchodní dohoda s Japonskem by mohla být podepsána v srpnu. To je načasování příznivé pro premiéra Šinzo Abeho, neboť volby v Japonsku jsou naplánovány na červenec.

Klidný začátek týdne

První polovina tohoto týdne nepřinesla žádné velké události. Hlavní rizika v ekonomickém kalendáři se očekávají až během dnešního jednání Bank of Canada a pátečního zveřejnění dubnových informací o inflaci (PCE). Nejagresivněji se pohybující částí trhu zůstávají americké vládní dluhopisy. Jejich výnosy prudce poklesly po celé křivce, v důsledku očekávání uvolnění politiky Fedu a poptávky po bezpečném přístavu. To je samozřejmě způsobeno obavami z obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou a náznaky oslabení americké a dokonce i globální ekonomiky.

Vybrané měny

USD – dolar po prvních průzkumech výsledků PMI za květen začal nový týden v obrané pozici. Obchodovací rozmezí je příliš těsné, než aby se daly dělat závěry.



EUR – euro se vyhnulo poklesu na nové minimum cyklu po čtvrté za sebou – avšak oživení je bez síly a potřebuje pozitivní katalyzátor (nejlépe fiskální stimul), aby byl jeho růst přesvědčivý.



GBP – libra se obchoduje o trochu pevněji, protože trh se rozhodl nedělat si z výsledků strany pro brexit těžkou hlavu. Jakékoli oživení libry bude pravděpodobně jen velmi skromné, dokud nebude jasné, kdo nahradí premiérku Mayovou, případně zda hrozí Británii nové volby.



O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.