Jakou roli hrají v dlouhodobém investování výnosy?

Při pravidelném investování mají na celkové naspořené sumě svůj podíl jak částky, které investor pravidelně ukládá, tak výnosy. Význam těchto dvou položek se v čase díky složenému úročení zásadně mění, a to nejen vlivem ubíhajícího času, ale i naspořené sumy.

Ukažme si příklad. Investor ročně odkládá 10 000 (v obrázcích jsou to dolary, ale klidně to mohou být koruny). Hned z prvního grafu je patrné, že naspořit 100 000 trvá déle než se dostat z 600 000 na jeden milion, pokud je roční výnos v průměru 7 %.

Kolik z celkové sumy tvoří výnosy a kolik naspořené peníze? Odpovědí je druhý graf. Při dodržení strategie již po dosažení sumy 200 000 začnou tvořit většinu z celku výnosy z investice.

Při dosažení sumy 100 000 po téměř osmi letech tvoří uložené peníze 78 % z celkové sumy a 22 % jsou výnosy. Při dosažení sumy 200 000 (za dalších pět let) již tvoří výnosy 49 %. A když se dostanete na 900 000, z dalších 100 000 potřebných na dosažení milionu bude 86 000 tvořeno výnosy.

Na začátku dlouhodobého spoření by se tedy měl investor soustředit zejména na vlastní úspory a na to, aby ukládal co nejvíce. S přibývajícím časem se o velkou část výnosů (v průměru) postará trh.

Ne vždy je ale průměrný výnos 7 %, průběh investování navíc může kolidovat s divokým vývojem na trzích. Proto může být užitečná tabulka zahrnující různé průměrné roční výnosy a také podíly výnosů a úspor na celkové sumě.

Při 3% zhodnocení budete muset na prvních 100 000 sami naspořit 89 %. Při 8% bude stačit 74 %. Je tedy téměř jedno, jak vysoký je roční výnos, na prvních 100 000 musíte naspořit hodně peněz sami.

Příklad počítá s roční investicí 10 000. Při vyšší investované částce budou úspory při každé stovce tisíc tvořit větší procento. S přibývajícím časem však nadále poroste vliv výnosů. Kdo chce tedy naspořit hodně, musí být na začátku trpělivý. Až po určitém čase může spoléhat na to, že za něj část peněz naspoří (fungující) finanční trhy.

