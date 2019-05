Americké dlouhé sazby padají a křivka nebezpečně invertuje

Americká výnosová křivka začíná nebezpečně invertovat (10 let mínus 1 rok a méně), což se zatím vůbec nijak neprojevuje na síle dolaru . Jedním z vysvětlení relativní stability eurodolaru mohou být narůstající kreditní rizikové marže u italského vládního dluhu. Vypadá to, že vztahy mezi hlavní italskou vládní stranou (Ligou) a Evropskou komisí se po eurovolbách zhoršují. Kromě toho pak před blížícím se summitem EU italský premiér Conte navrhl, aby ECB “garantovala” vládní dluhy zemí eurozóny.Maďarská centrální banka se nenechala vyvést z míry vysokou inflací a slabým forintem, a ponechala svoji ultra-uvolněnou měnovou politiku včera bez závaznějšího zásahu. Ba co více - MNB ani nijak ve svém komentáři nenaznačila, že by se chystala politiku utáhnout v červnu. Pro forint tato konstelace není dobrá a dají se tak očekávat jeho další ztráty. Minimálně do té doby, než se z MNB někdo ozve, že by bylo dobré úroky zvednout.