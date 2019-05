Konferenční hovor ČEZU k aktualizaci strategie a dividendové politiky

Potvrzení aktuálního cílového stropu pro zadlužení nás pozitivně překvapilo, očekávali jsme jeho snížení. Budoucí investice do jaderných zdrojů tak zatím nejsou z pohledu rozvahy firmy větším tématem. To poskytuje prostor pro vyplacení mimořádné dividendy, pokud firma prodá rumunská aktiva. Prodej bulharských aktiv (8-9 mld. Kč) by ale ještě pravděpodobně šel na mírné snížení zadlužení a na investice do obnovitelných zdrojů v ČR.