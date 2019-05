Americký Beyond Meat bude vyrábět náhražky masa i v Evropě

Americký výrobce rostlinných náhražek masa Beyond Meat bude od příštího roku vyrábět i v Evropě. Firma se ve spolupráci s nizozemským výrobcem masa Zandbergen World's Finest Meat snaží rozšířit svou produkci mimo Spojené státy a podle agentury AP by mohla těžit z růstu poptávky po alternativách masa v evropském regionu. Akcie společnosti, které od jejího vstupu na burzu tento měsíc více než ztrojnásobily svou hodnotu, v reakci na její včerejší oznámení přidávaly včera na Wall Street i přes 9 % na 86,85 dolaru (více než 2000 Kč) za jednu akcii. Den uzavřely vyšší o 8 %.



Podle průzkumu společnosti Allied Market Research se Evropa v roce 2017 podílela na celosvětovém prodeji rostlinných náhražek masa 40 procenty. Analytici této firmy odhadují, že ve zmíněném regionu by se jejich prodej měl každoročně až do roku 2025 zvyšovat o sedm procent.





Beyond Meat těží ze zájmu především mladších spotřebitelů dbalých zdravé výživy, kteří se často rozhodují pro vegetariánství. Banka JP Morgan podle agentury Reuters uvedla, že růstový potenciál firmy , do níž investovali i herec Leonardo DiCaprio a zakladatel Microsoftu Bill Gates, je "výjimečný".Jak ale připomněla agentura AP, v Evropě by Beyond Meat mohla narazit na evropské regulační orgány. Ty zvažují, že by výrobcům rostlinných náhražek masa zakázaly používat při popisu jejich výrobků výrazy maso a burger.Společnost Beyond Meat založil v roce 2009 vegan Ethan Brown. Firma v loňském roce více než zdvojnásobila tržby na téměř 88 milionů dolarů (dvě miliardy Kč ). Její čistá ztráta nicméně zůstala téměř beze změny na zhruba 30 milionech dolarů