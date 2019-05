Samosběr jahod: Sezóna jahod začíná, startují i samosběry. Přehled po krajích

Sezóna jahod v letošním roce neprobíhá podle představ nejen obchodníků, ale i zákazníků. Na většině území totiž jahody pomrzly. Někteří prodejci však jahody nabízejí a dokonce začaly i první samosběry. Kde si jahody už můžete koupit a kde si je natrháte sami? Praha Kunratické jahody - Prodej jahod bude zahájen od 1. do 5. června. Zatím samosběry Kunratické jahody neodstartovaly, ale lidé se mohou informovat na jejich webových stránkách. http://www.jahody-kunratice.cz/ Středočeský kraj Vraňany – Jahody si mohou lidé koupit každý den od 8 do 18 hodin. Cena polních jahod je 90 Kč/kg, z foliovníku 120 Kč/kg a jahody výběrové kvality vás vyjdou na 150 Kč/kg. První samosběr ve Vraňanech proběhl 27. května od 7 do 18 hodin. V příštích dnech se očekává, že budou přidány další termíny. Vše však záleží na počasí. Cena samosběru 50 Kč/kg. https://www.jahodarna-vranany.cz/ Starokolínské jahody – Firma nabízí nasbírané jahody k prodeji po předchozí objednávce. Jelikož v květnu proběhly mrazy, sklizeň se o několik dní oddálí. Samosběr je pak předpokládán na zatáček června. Natrhat si budou moci lidé odrůdy Darselekt, Elsanta, Honeyoe a Rumba. http://www.starokolinskejahody.cz/index.php Ústecký kraj Sady Louny – Jahody si lidé mohou zakoupit na prodejních místech, jejich seznam naleznete zde. V úterý 28. května byl poprvé otevřen samosběr jahod v Hudcově u Teplic. Koupit si je mohou lidé od 8:00 do 18:30. Ostatní samosběry pak firma otevře nejdříve 1. června. https://www.facebook.com/SadyLouny/ Jahodárna Brozany nad Ohří – Zahájení sezóny bylo odstartováno 25. května a ve stánku v Doksanech si jahody můžete koupit od 7 do 20 hodin. Samosběr by měl být zaveden od prvního června, opět záleží na počasí. Veškeré informace mohou sledovat lidé na facebooku. https://www.facebook.com/jahodarnabrozany.cz/

Jihočeský kraj Bavorovské jahody – Prodej i samosběr bude zahájen v červnu, a to vždy od 8 do 18 hodin. Lidé si mohou přinést vlastní nádoby, nebo jim budou zapůjčeny. Cenu lidé zjistí na webových stránkách. https://www.jahodybavorov.cz/ Farma Mokrá - Začátek letošního samosběru farma předpokládá v první polovině června, bližší termín bude upřesněn na webu. Sběrné dny budou v pondělí a ve středu od 17 hodin a v sobotu od 8 hodin. Cena za 1 kg bude 50 Kč. Farma nepřijímá objednávky na natrhané jahody. https://jahodymokra.cz/ Plzeňský kraj Zahradnictví u Růženky – Prodej trhaných jahod zatím proběhl v sobotu 25. května. Samosběr by měl být zahájen o víkendu, případně příští týden. http://www.zahradnictvi-klatovy.cz/uruzenky/ Jahodárna Klatovy – V úterý 28. května byly v prodeji trhané jahody od 8 do 18 hodin. Cena 90 Kč/kg. Lidé si jahody mohou i rezervovat. Samosběr zatím firma nezahájila. www.jahodyklatovy.cz Karlovarský kraj Jahody Funck Odrava – Letošní sezóna samosběru je zatím naplánována na první polovinu června. Vše však záleží na počasí. Přesné datum zahájení bude uveřejněno s předstihem na webových stránkách. http://www.jahodyodrava.cz/

Liberecký kraj

Sempra Turnov – Prodej jahod by měl začít kolem 10. června. Stejně na tom bude i samosběr. V určený den lidé přijedou na jahodárnu, kde si do vlastních nádob natrhají jahody. Cena jahod bude teprve zveřejněna.

https://www.sempra-turnov.cz/cs

Královéhradecký kraj

Ovocnářství Hlaváček – Samosběr by měl být zahájen na začátku června. "Upozorňujeme, že letošní úroda bude vzhledem k jarním mrazům a menší ploše jahod určené k samosběru nižší. Aktuální informace můžete sledovat na naší facebookové stránce," informovala jahodárna.

http://www.ovocnarstvihlavacek.cz/

Jahodárna Čejkovice – "Porosty určené pro samosběr byly letos bohužel zcela zničeny mrazem z minulého týdne, proto v roce 2019 samosběr nebude," napsala jahodárna.

http://jahody.eu/

Samosběr jahod Piletice – Předpoklad zahájení samosběru jahod je 5. - 10. června. Termín bude upřesněn podle aktuálního stavu porostu. Jahod bude podle firmy málo. Otevírací doba je od 8 do 18 hodin. V závislosti na počasí a množství jahod se může stát, že některé dny sběr nebude. Cena jahod ze samosběru: 55 Kč/kg.

http://www.jahodypiletice.cz/

Pardubický kraj

Farma Drahoš – Sezónu by měla farma zahájit 10. června, poté budou přijímány objednávky. Probíhat bude hlavně samosběr, a to kvůli nedostatku sběračů.

http://www.farmadrahos.cz/

Klička Osík s. r. o. - "Jahody již u nás bohužel nekoupíte a to ani trhané ani samosběr. Po několika letech jsme se rozhodli pěstování jahod ukončit. Ještě jednou Vám děkujeme za přízeň v minulých letech," informovala firma.

http://www.klicka-osik.cz/

Jahody Staré Žďánice a Podůlšany – Jelikož jahody nejsou ještě zralé, zahájení samosběru by mělo začít začátkem června. Termín bude teprve upřesněn.

https://www.jahody.cz/

Kraj Vysočina

Jahody Šantrůček - Sklizeň jahod začne cca první týden v červnu. Přesný termín sklizně bude upřesněn. Trhat můžete do vlastních nádob, nebo zakoupených kelímků na 1 kg, košíků na 3 kg, bedýnek na 5 kg. Sběr probíhá i za nepříznivého počasí.

https://www.jahodyhb.cz/

Jihomoravský kraj

Jahodárna Chválkovice - Samosběr v roce 2019 bude vzhledem k chladnému počasí zahájen začátkem června.

http://jahody-chvalkovice.cz/



Zdeněk Jakubčík – Jelikož samosběr jahod je opět ovlivněn chladným počasím, začne sklizeň od 3. června.

http://jahody.vyrobce.cz/

Jahodárna Brno – Slatina - Zahájení sklizně 2019 je odhadován na přelom května/června. Chladné počasí začátek zatím oddaluje. Pokud lidé nechtějí samosběr promeškat, měli by se dopředu zaregistrovat.

https://www.jahodarny.cz/brno/



Olomoucký kraj

Jahodárna Olomouc – Slavonín - Zahájení sklizně 2019 je odhadován na přelom května/června. Chladné počasí začátek zatím oddaluje. Pokud lidé nechtějí samosběr promeškat, měli by se dopředu zaregistrovat.

https://www.jahodarny.cz/slavonin/

Zlínský kraj

Jahody z Holešova - Vzhledem k chladnému počasí bude začátek samosběru opožděn, a to až do 8. června. Cena jahod při samosběru se v průběhu sezóny pohybuje mezi 50,- až 90,- Kč za 1 kg, dle jakosti jahod. Samosběr jahod probíhá denně od 8 do 19 hodin, včetně sobot, nedělí, případně svátků.

http://www.jahodyzholesova.cz/

Moravskoslezský kraj

Zahradní centrum Komárov - Letos se kvůli počasí zahájení samosběru posune na 3. června. Firma upozorňuje, že termín není stoprocentní.

https://www.zc-komarov.cz/