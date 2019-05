Nejvěrnější voliče měla SPD. ČSSD jich nezůstala ani polovina

Z analýzy také vyplynulo, že největší zastoupení mezi voliči do 34 let mají Piráti (30 %), následovaní TOP 09 a STAN (19 %). Naopak lidé starší 55 let nejčastěji volili hnutí ANO (29 %), pak ODS (16 %) a komunisty (11 %).

ODS (18 %), Piráti (17 %) a TOP 09 a STAN (16 %) měli největší zastoupení u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Naopak lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a také lidé bez maturity nejčastěji volili hnutí ANO (25 % v obou případech). Kompletní analýzu najdete ZDE.