Volby do Sněmovny by ovládlo ANO. Neuspěla by TOP 09

Kdyby se v květnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vítězně by z nich vyšlo hnutí ANO. Vyplývá to z volebního modelu, který v úterý zveřejnila agentura Median. ANO by oslovilo 30,5 % voličů, tedy víc, než mají druhá ODS (14,5 %) a třetí Piráti (12 %) dohromady. Do sněmovny by se dostalo osm stran.

Přes 30 % voličů by na konci května volilo do Poslanecké sněmovny hnutí ANO. To o jedno procento posílilo. Druhá ODS oslovila stejně jako v dubnu 14,5 % voličů, Piráti by získali 12 % hlasů, tedy o 2 % méně, než o měsíc dříve. SPD naopak o 2,5 % posílila a svůj hlas by jí dalo 10 % voličů.

Pětiprocentní hranici by bez problémů překonala i ČSSD (8,5 %), přes klesající podporu pak i komunisté (6 %). Na hraně se pohybují lidovci (5,5 %) a STAN (5 %), TOP 09 by vstup do sněmovny jen těsně unikl (4,5 %).

"Strany jako KDU-ČSL, Starostové a TOP 09 oscilují okolo 5 %. Pokud by se volby konaly v květnu, na nejvíce hlasů by mohli pomýšlet v KDU-ČSL. S ohledem na potenciální výši zisků a na statistickou odchylku však mají všechny tři subjekty podobnou šanci na vstup do sněmovny," napsali výzkumníci z agentury Median.

Upozornili na to, že průzkum probíhal v době vrcholící kampaně k volbám do Evropského parlamentu a tím vysvětlují také výraznější odchylky v podpoře Pirátů a SPD. "V případě SPD mohlo jít o dobré cílení na původní voličskou skupinu z roku 2017 a aktivizaci obvyklých nevoličů. Zároveň se však může jednat o náhodný výkyv v rámci statistické odchylky a pro potvrzení případného trendu je vhodné počkat na výsledky následujících průzkumů," dodali.