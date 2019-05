Dimon (JPMorgan): Obchodní válka mezi USA a Čínou začíná být reálným problémem

Uznávaný šéf J.P.Morgan Chase Jamie Dimon na adresu obchodní pře mezi USA a Čínou dnes uvedl, že se stává reálným problémem, který by mohl podkopat firemní důvěru a tím negativně ovlivnit snahu firem dále investovat. Celá pře přešla z fáze pouhé šarvátky do podstatně závažnějšího problému, který pokud se vyvine špatným směrem s některými dalšími překvapeními, tak by mohl mít velmi závažné důsledky.Podle Dimona už některé firmy začínají uvažovat o možných přesunech dodavatelských řetězců a zaměstnanců jiným směrem. Takové počínání omezí ochotu firem investovat a může to vyvolat celkovou nejistotu a nervozitu v mnoha různých ohledech.Dimon také krátce komentoval stav americké ekonomiky , když k tomu uvedl, že je sice zřejmé, že se tato nachází ve své vrcholné růstové fázi, ale v tomto stavu se může nacházet klidně roky.