Akciový trh je nyní ještě skeptičtější, než by se zdálo z pohybu celého indexu

Nedávno jsme tu trochu přemítali nad tím, jak si nyní vedou defenzivní a cyklické sektory, a co to věští pro další vývoj na trhu a v ekonomice. Investiční společnost Bespoke se v podobném duchu zaměřila na sektory dva – technologie a utility. Podívejme se s několika poznámkami na to, co analytici firmy o těchto sektorech a signálech, které vysílají, soudí.



V následujících dvou grafech je prezentován pohyb technologií a utilit relativně k celému trhu. Bespoke pak červenými body ukazuje zasedání Fedu, na kterém byly zvednuty sazby, a modrými body zasedání, na kterých ke změně sazeb nedošlo. Oba sektory mají často tendenci jít proti sobě, což bychom čekali s ohledem na to, že technologie jsou cykličtější, zatímco utility jsou typickou defenzivou. Za pozornost pak stojí zejména vývoj po posledním zasedání vedení Fedu, kdy nedošlo ke změně sazeb. Technologie pak zamířily (v relativním vyjádření) prudce dolů, zatímco utility posilovaly.





Dovolím si tvrdit, že tato reakce nebyla určitě vyvolána tím, že by se technologie těšily na zvednutí sazeb a poté byly zklamány z toho, že sazby nahoru nešly. A utility by se radovaly z toho, že Fed sazby nezvednul, ale nechal je tam, kde byly. Smysl celý pohyb dává jen tak, že investoři se tak nějak vědomě, či podvědomě trochu těšili na to, že Fed sazby sníží (nebo přijde alespoň s nějakou vyloženě holubičí rétorikou). A když se tak nestalo, trh se vnitřně pohnul znatelným směrem k defenzivě.Bespoke si všímá i vývoje valuací obou sektorů. U technologií došlo v druhé polovině minulého roku k jejich prudkému propadu, letos přišlo zotavení, které ale v posledních týdnech opět obrací směrem dolů. Utility se v polovině roku 2018 obchodovaly s PE ve výši kolem 16 (technologie s PE kolem 23). Na počátku letošního roku se ale PE utilit začalo prudce zvedat. A vše prozatím končí s tím, že PE obou sektorů se popsanými pohyby dostalo na hodně podobné úrovně.Připomenu, že výše PE závisí na třech hlavních proměnných: výplatním poměru (poměru dividend a zisků), požadované návratnosti (bezrizikových výnosech a rizikových prémiích) a očekávaném růstu zisků. Výplatní poměry nejsou tak proměnlivé, bezrizikové sazby jsou zase pro obě odvětví stejné. Pokud se tedy PE obou sektorů takto pozoruhodně přiblížila, musí to znamenat, že utility dokázaly poklesem své rizikové prémie (tj., fakticky zájmem o defenzivu) eliminovat vyšší očekávaný růst ziskovosti technologií.Možná bychom také mohli přemýšlet o tom, že ono pozoruhodné vyrovnání valuací utilit a technologií je vedle obav z ekonomického útlumu dáno i tím, jak je trh zklamán z dosavadního vývoje na poli americko – čínských obchodních sporů. Toto zklamání a zhoršený výhled tíží obecně společnosti, které jsou více zaměřeny na mezinárodní trhy. Atraktivnější se naopak stávají ty, které se zaměřují na trh domácí a mají malou část vstupů dotčených přímo, či nepřímo tarify . Do první skupiny patří (zejména) technologie, do druhé utility. Každopádně výše zmíněné obrázky ukazují, že pod „agregátní“ hladinou trhu panuje od počátku května ještě větší skepse než na této hladině.