Spotřebitelská nálada v Německu je na dvouletém minimu, DIHK snižuje prognózu růstu

Optimismus mezi spotřebiteli v Německu mírně ochladl, lidé jsou méně ochotni nakupovat a na budoucnost největší evropské ekonomiky hledí s větší opatrností. Uvedla to dnes společnost GfK, jejíž index nálady na červen klesl na 10,1 z květnových 10,2 bodu. Ocitl se tak nejníže za více než dva roky.



Index vychází z průzkumu mezi přibližně 2000 lidmi a nyní je nejníže od května 2017. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že se index dostane na 10,4 bodu.



Výdaje domácností jsou stěžejní oporou německé ekonomiky, napomáhá jim také rekordní zaměstnanost, vyšší mzdy a nízké náklady na úvěry. Ve druhém čtvrtletí by ale spotřebitelské výdaje mohly oslabit, průzkum institutu Ifo totiž ukázal, že recese ve zpracovatelském průmyslu se přenesla i do segmentu služeb.



Společnost GfK poukázala na skutečnost, že se dál prohluboval rozdíl mezi očekávaným vývojem vlastních příjmů a pohledem spotřebitelů na ekonomiku jako celek. Dílčí index očekávání příjmů na červen vzrostl na 57,7 bodu z květnové hodnoty 56,8 bodu, zatímco ukazatel hodnocení celkové ekonomické situace klesl na 1,7 z 3,0 bodu. Navzdory poklesu spotřebitelské důvěry se GfK stále domnívá, že výdaje spotřebitelů by letos mohly vzrůst asi o 1,5 procenta.



Německá vláda minulý měsíc snížila odhad růstu ekonomiky na letošní rok na 0,5 procenta z dosud očekávaného jednoho procenta. V porovnání s růstem o 1,5 procenta loni a 2,5 procenta o rok dříve, což jsou údaje očištěné o kalendářní vlivy, jde tedy o podstatné zhoršení.

Komora zhoršila odhad růstu



Německá průmyslová a obchodní komora (DIHK) dnes zhoršila výhled ekonomického růstu Německa na letošní rok na 0,6 procenta, zatímco dosud růst odhadovala na 0,9 procenta. Upozornila zvláště na zhoršení podnikatelské nálady ve zpracovatelském sektoru kvůli slabé zahraniční poptávce po průmyslovém zboží.

Prezident DIHK Eric Schweitzer uvedl, že poslední průzkum mezi více než 25.000 německými společnostmi ukázal, že očekávání vývoje podnikání v zahraničí je nejhorší za deset let. To je podle něj znepokojující.



Domácí poptávka ale zůstává odolná a solidní je i nálada v maloobchodním sektoru a ve stavebnictví.



"Oba sektory v současnosti táhnou ekonomický růst," upozornil Schweitzer. Varoval ale také, že v dlouhodobém výhledu bude i na domácí ekonomiku mít dopad obtížná situace v zahraničním obchodě.