ČEZ: Divi za tento rok by mohla být 27-33 Kč na akcii

Toto potvrzení dividendové politiky vnímáme jednoznačně pozitivně, když investoři byli kvůli nejasné politice (původní politika platila jen do roku 2018) a diskuzím o výstavbe nového jaderného zdroje v nejistotě. Firma může díky prodejům aktiv v JV Evropě snížit zadlužení z 2,8x čistý dluh/EIBTDA do komfortního pásma 1,5-2,0x čistý duh/EBITDA a pokud nebude investovat do expanze v zahraničí, může nadále snižovat zadlužení i při takto vysokém výplatním poměru. Nové výplatné pásmo pro příští rok implikuje dividendu 27-33 Kč/akcii (5,2%-6,3% hrubý výnos), tj. znatelný nárůst ze 24 Kč/akcii navržených letos (rozhodný den na letošní dividendu je 28. června). Horní hranice pásma je sice “jen” v souladu s mediánem očekávání (Bloomberg), ale potvrzení dividendové politiky je pro investory výraznou úlevou.