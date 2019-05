Brexit? Možné je vše

Velká Británie stále „brexituje“. A situace po odložení článku 50 do konce října nenabírá pro trhy zrovna uspokojující směr. Vše se začíná opět zamotávat, což britské trhy i politiku dostává zpět do stavu, kdy je – doslova – možné vše.

Britská premiérka Theresa Mayová na konci minulého týdne oznámila svou rezignaci na post lídra konzervatistů. V čele vlády zůstane do doby, než se straně podaří najít nového vůdce. Proces hledání tím v okamžiku započal, přičemž asi nejžhavějším, resp. nejvíce spekulovaným, jménem je Boris Johnson. Ten je sice ve srovnání s Mayovou mnohem otevřenější směrem k variantě odchodu bez dohody, i tak bychom si na ní (zatím) nevsadili.

Pravdou je, že proces hledání nového politického lídra může zabrat měsíce. Jakmile bude známo jméno, začne další fáze v podobě snahy o dotažení brexitu do (ne)zdárného konce. Ve hře jsou všechny varianty, od nového vyjednávání s Bruselem (zde však vzhledem k postoji EU považujeme vyjednávací prostor za omezený), odchodu bez dohody, předčasných voleb (po nichž by mohlo dojít v případě prohry konzervatistů i na nové referendum, které by mohlo skončit i odmítnutím brexitu) přes novou vlnu indikativních hlasování až po další prodloužení článku 50.

V tuto chvíli lze jen těžko soudit, jak vše (ne)dopadne. Pokud bychom měli hádat na základě dosavadního vývoje, jako pravděpodobné – a pro trhy sice částečně uspokojující, avšak nikoliv zcela uklidňující – se může jevit další posunutí brexitu za konec října. Stejně tak ale platí, že vzhledem ke stavu konzervativců vzrostla i pravděpodobnost předčasných voleb.

Nad brexitem a nad britskými trhy se tak opět usadila zvýšená nejistota. Libra se sice minulý pátek, po oznámení rezignace Theresy Mayové, pokusila o lehký zvrat, celkově ale aktuální sentiment vyznívá v její neprospěch. Nervozitu potvrzuje i nárůst implikované volatility v šestiměsíčním tenoru, který zahrnuje dosavadní limit odchodu z EU, tj. konec října, byť jde stále ve srovnání s vývojem od začátku roku o relativně nižší hodnoty. Mírný posun v témže tenoru pak pozorujeme i u zajišťovací strategie risk reversal, kde za poslední měsíc postupně převažují put opce sázející na slabší libru vůči dolaru nad call opcemi.

Celkově lze říci, že hlavním fundamentem vývoje libry bude nadále politika. Podpory se libře vzhledem k nevyjasněné situaci kolem brexitu pravděpodobně nedostane ani od Bank of England. Trh aktuálně spíše než na zvýšení sazeb sází na jejich snížení. Centrální banka sice představila relativně pozitivní výhled, zejména v oblasti dlouhodobě očekávané inflace, vše je však postaveno na hladkém průběhu odchodu z EU. My bychom více než na snížení britských sazeb vsadili na jejich stabilitu alespoň do doby, dokud budou převažovat silná politická rizika.

Co se týče pohledu na libru, rizika převažují k jejími poklesu než k posílení. Vzhledem k aktuálnímu spotu považujeme za support hodnotu 1,2600 GBPUSD. Spíše než k razantnímu oslabení (řekněme k supportu na 1,2440 GBPUSD) se však přikláníme k setrvání poblíž již zmiňovaných 1,2600 GBPUSD alespoň po dobu hledání nového lídra konzervativců. Každopádně platí, že vzhledem k aktuálním nejistotám není nejlepším nápadem rušit zajištění proti oslabením britské měny.

Itálie na eurovém trhu

I přesto, že si londýnští a američtí obchodníci včera užívali volno, na euru jsme pozorovali oslabení pod hranici 1,1200 EURUSD. Stalo se tak vinou informace agentury Bloomberg, která citovala neveřejné zdroje z Evropské komise. Ty uvedly, že by EK mohla navrhnout kárné řízení s Itálií, a to z důvodu neschopnosti řídit svůj dluh dle evropských pravidel. Výsledkem toho by mohla být pokuta ve výši až 3,5 miliardy euro.

Tento krok by pro evropské trhy mohl představovat problém zejména vlivem výprodeje italských dluhopisů. Intenzivní nárůst jejich výnosů by se mohl projevit v celkovém růstu italských sazeb, což by zatížilo další úvěrové instrumenty. A právě to by pro ekonomiku a trhy, kde podíl nesplacených půjček dosahuje cca 10 % na celkovém objemu úvěrů, nebyla příliš potěšující zpráva. Italské banky by navíc byly vzhledem k expozici na státních bondech nuceny navýšit objem kmenového kapitálu Tier 1 (CET1), který je součástí kapitálu, jenž bankám vzhledem k regulaci Basel III umožňuje pokračovat v činnost a udržuje jejich solventnost.

Polehčující okolností ohledně italského bankovního sektoru může být včerejší zpráva o tom, že Evropská komise povolila Itálii prodloužit státní garance bankám zatíženým špatnými úvěry až do května 2021.

Dnes je již britský i americký trh otevřený. Z evropských dat bude reportována spotřebitelská a podniková důvěra eurozóny, z amerických pak rovněž indikátor spotřebitelské nálady.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1183 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,79 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1166 do 1,1233 EURUSD.*

Holub a slabší koruna

Koruna si na začátku týdne vinou absence londýnských obchodníků prošla relativně klidným obchodováním. Nikterak výrazně ji nerozhodil ani komentář člena bankovní rady ČNB Tomáše Holuba.

Holub na konferenci v ČNB řekl, že výhled měnové politiky je aktuálně neutrální, přičemž pravděpodobnost růstu sazeb na nejbližším zasedání bankovní rady je malá. Koruna z pohledu centrálního bankéře nemá pro příští dva až tři měsíce příliš důvodů k posílení. Slabší kurz koruny jakožto proinflační faktor pak může částečně kompenzovat faktory, jako je pomalejší růst mezd.

„Kdybychom měli tu konstelaci takovou, že kurz je o něco slabší, mzdy o něco níž, tak se to může do značné míry pobít, ten příběh se prostě posune, že máme o něco víc inflačního tlaku ze zahraničí, z dovozních cen, ale o něco míň z domácí ekonomiky," přepisuje Holubova slova agentura Reuters. My zatím předpokládáme, že na další zvýšení sazeb v letošním roce nedojde.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,84 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,79 až 25,87 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,97 až 23,16USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.