Riziko, že Čína a USA se nedohodnou, roste. USA opět naštvaly Čínu

Obchodní války update: Trump vyjednává s Japonskem o obchodu a obraně (tweetuje, že ve hře je zemědělství a hovězí). Dále USA opět naštvaly Čínu: bezpečnostní poradce USA John Bolton se potkal se šéfem národní bezpečnosti Taiwanu. Podobná schůzka se naposledy konala v roce 1979. Trump také uvedl, že USA nejsou připraveny uzavřít obchodní dohodu s Čínou, dokud nebude přepracovaná. Pohrozil dalším růstem cel a zmínil, že z Číny odcházejí firmy do jiných asijských ekonomik.

Riziko, že Čína a USA se nedohodnou, roste. Minimálně i proto, že ekonomika USA vypadá robustně a například míra nezaměstnanosti na 3,6 procentech je nejnižší za posledních 50 let. Jsou signály, že tato politika Trumpa je nepopulární, což by mohlo brzdit eskalaci sporu, protože příští rok jsou prezidentské volby? Podle průzkumu Quinnipiac University poklesla podpora Trumpovy politiky vůči Číně z 47% v dubnu na 40% v květnu. Ovšem 71% (nejvíce za 18 let, kdy průzkum probíhá) Američanů hodnotí stav ekonomiky jako výborný nebo dobrý.



Jak by mohl vypadat dopad tohoto obchodního sporu? Co by se stalo, kdyby dovozní cla byla zvýšena na veškeré zboží na obou stranách a zároveň bychom počítali s negativní reakcí finančních trhů? Podle aktuálního odhadu Bloombergu bude svět stát tento obchodní konflikt mezi Čínou a USA cca 600 mld. USD v roce 2021, kdy by tento konflikt měl vrcholit. Pro představu: to je cca 0,6 procenta světového HDP. <br> Obrázek níže ukazuje dopad do ekonomiky USA, Číny a světa. Nejsvětlejší odstín přitom kvantifikuje dopady aktuálních cel (něco málo přes 0,2 procenta světového HDP ve 2021), o něco tmavší odstín pak dopady zvýšení tarifů na veškeré zboží na 25% (dalších cca 0,3%) a nejtmavší pak vliv turbulence na finančních trzích (0,1%)