Holub (ČNB): Pravděpodobnost změny sazeb na dalším zasedání je jen malá

Tomáš Holub, člen bankovní rady ČNB, řekl, že pravděpodobnost změny sazeb na nejbližším zasedání je malá a že nějaký směr další změny sazeb není nyní jasný. Jinými slovy pohyb může být nahoru i dolů, což by se dalo číst i jako názor Tomáše Holuba, že normalizace sazeb skončila.

Také uvedl, že „Kdybychom měli tu konstelaci takovou, že kurz je o něco slabší, mzdy o něco níž, tak se to může do značné míry pobít, ten příběh se prostě posune, že máme o něco víc inflačního tlaku ze zahraničí, z dovozních cen, ale o něco míň z domácí ekonomiky.“



Kurz je určitě slabší: prognóza počítala s 25,5 CZK/EUR v tomto čtvrtletí, dosavadní průměr je na 25,7. Růst mezd za první čtvrtletí odhalí staťák příští týden, Ale alespoň víme dílčí čísla: za průmysl +6,4 procenta v prvním čtvrtletí, ve stavebnictví +5,4%. ČNB počítala s růstem mezd 6,3%. Na první pohled by tak ČNB mohla ještě uvažovat o dalším zvýšení sazeb. Nicméně rizika (obchodní napětí, Brexit a důvěra v průmyslu v Německu) budou chladit tyto úvahy.



Proto s další změnou sazeb v letošním roce nepočítáme.